В новой Modern Warfare 3 может появиться оружие из Call of Duty: Advanced Warfare

Действия новой Call of Duty: Modern Warfare 3 разворачиваются в современности, позволяя игрокам исследовать современные военные технологии и вооружение. Вместе с этим шутер совсем не против показать вымышленное противостояние с различными зомби в виде отдельного игрового режима. И, кажется, зомби - не единственный сюрприз, который готовят разработчики для игроков. Последняя утечка намекает на первое появление в линейке Modern Warfare оружия из будущего.
На добавление нового вида оружия в Call of Duty: Modern Warfare 3 намекает авторитетный инсайдер с ником el_bobberto. Он уже неоднократно делился достоверными утечками, поэтому его информации можно доверять.
Согласно утечке, в Modern Warfare 3 собираются добавить оружие, прямо взятое из Call of Duty: Advanced Warfare, где представлен сеттинг недалекого будущего. Всего в шутер планируют добавить четыре вида нового оружия: EM1, ASM1, BAL27 и MORS. Для поклонников Advanced Warfare это вполне узнаваемые винтовки, в которых используются электромагнитные заряды и другие прелести из будущего.
Как будет интегрировано футуристическое оружие в Modern Warfare 3, пока не совсем понятно. Согласно инсайдеру, они станут частью бесплатного контентного обновления для игры и появятся в начале 2024 года.
ну опять))))))))))) как в авангарде ex1)))))))) кибер ствол. тока с такими ствола наши деды воевали. короче опять смерть колды ожидается а потом WARZONE 3,0 МЫ ПОНЯЛИ СВОИ ОШИБКИ