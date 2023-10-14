Видео сравнивает бета-версию Call of Duty: Modern Warfare 3 на ПК, PS5 и Xbox

Call of Duty: Modern Warfare 3 — главный герой последнего видеосравнения, созданного ElAnalistaDeBits, который протестировал бета-версию шутера Activision на ПК, PS5 и Xbox Series X|S, чтобы подчеркнуть технические различия между тремя платформами.
В игре используется трюк с динамическим разрешением, чтобы достичь целевой частоты кадров: динамическое разрешение 2160p на PS5 и Xbox Series в 60-кадровом режиме и динамическое 1440p в 120-кадровом режиме.
На Xbox Series S оно падает до динамического 1440p и динамического 1080p соответственно, но хотя режим 60 кадров в секунду выглядит очень стабильным и с очень небольшим количеством просадок, при переключении на 120 кадров в секунду ситуация выглядит весьма изменчивой: кто знает, сможет ли обновление это исправить.
Сравнение ElAnalistaDeBits, кажется, подчеркивает отсутствие реальных различий между версиями Call of Duty: Modern Warfare 3, помимо разрешения, которое влияет на резкость изображений и, следовательно, на уровень детализации игры.
Проблем на хорошо оснащенном ПК у вас, видимо, не возникнет: с i9 12900K, RTX 4080 и 32 ГБ ОЗУ шутер идет со скоростью 120 кадров в секунду даже в 4К со всеми настройками на максимум, при условии, конечно, что вы активируйте DLSS с предустановкой «качество».