Игрок напечатал 3D модель Kar98k, отдав дань уважения оригинальному Warzone ©

Известный на западе игрок под ником Xen Wash воссоздал точную копию Kar98k с уникальным обликом из оригинального Warzone. Не секрет, что после выхода “Королевской битвы” Warzone 2.0 фанаты первой части остались весьма недовольны техническим исполнением игры, а крупные обновления, включая патч с новым сезоном, не только не улучшил ситуацию, но и усугубил.

В честь уважения к оригинальному Warzone, Верданску и всему, что связано с данной частью, Xen Wash распечатал на 3D-принтере полноразмерную модель винтовки. В своих социальных сетях он публиковал все этапы создания Kar98k, а финальным штрихом стало окрашивание. Почему был выбран именно этот скин? Камуфляж “Дамаск” является этаким показателем любви к Kar98k, так как для его получения игрокам нужно было проходить огромное множество испытаний, открывая все золотые облики.

Касаемо самой “Королевской битвы”, то на данный момент пользователи по-прежнему отдают предпочтение Warzone Caldera или уходят из проекта вовсе. Сможет ли Infinity Ward вытащить игру из ямы, в которую сами же ее затоптали, пока остается загадкой.