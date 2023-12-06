Activision показала новую карту Warzone и подтвердила, что она поддерживает только 100 игроков

Activision выпустила два ролика, в котором демонстрируется сама карта для Warzone и рассказ о работе над ней, и подтвердила, что на этой карте будет сокращенное количество игроков - 100 бойцов.

С момента выхода в марте 2020 года бесплатная игра поддерживала режим на 150 игроков, однако новая карта "Урзикстан" сокращает количество игроков на треть.

Разработчик Raven Software объяснил это решение в сообщении, опубликованном перед запуском карты сегодня вечером в рамках обновления Modern Warfare 3 Season 1.

"Наш главный приоритет - создание оптимального и увлекательного опыта для всех наших игроков, основанного на критических показателях", - говорится в сообщении.

Эти показатели включают в себя время выполнения действия, размер карты Урзикстан, новые тайминги и размеры кругов, общее время матча (20 минут), красные точки, контракты и различные новые и существующие механики второго шанса".

Мы считаем, что нашли правильный баланс, чтобы предложить несколько этапов, начиная с честного инфила и мародерства, затем здоровые схватки в середине игры и кульминацию в конце игры, когда лучший игрок уходит с победой. Как всегда, мы будем продолжать внимательно следить за настроениями в сообществе и внутренними данными, внося необходимые коррективы с течением времени.