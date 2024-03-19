Девятилетний ребенок жестоко убил своего отца, а виноват в этом бесплатный шутер Call of Duty: Warzone

В западных СМИ появились ужасающие новости об убийстве, в котором фигурирует девятилетний ребенок и одна из самых популярных королевских битв. Как сообщается, инцидент произошел всего несколько дней назад в штате Юта. Все точные обстоятельства дела еще находятся на рассмотрении у правоохранительных органов, поэтому большая часть информации скрыта от общественности. Тем не менее, из того, что уже известно, стало понятно, что к совершению преступления может быть причастна Call of Duty: Warzone и жестокость в современных играх.
Согласно данным Yahoo News, в штате Юта полиция прибыла на вызов в частный дом с подозрением на убийство. На месте происшествия они обнаружили тело взрослого мужчины. Как выяснилось позднее, за убийством стоял его девятилетний сын, который расправился с отцом с помощью топора и пистолета в особо жестокой форме.
Следствие еще продолжается, однако прокуроры штата убеждены в том, что за преступлением стоит игровая зависимость ребенка и его особая увлеченность шутером Call of Duty: Warzone. По мнению правоохранителей, в этой игре используется "то же самое оружие, которое было найдено и использовано во время нападения". Предполагается, что у мальчика были проблемы с поведением, которые могли послужить причиной предполагаемого убийства, и на его поступок повлияли игры. Эта мысль будет использована прокурорами во время судебного процесса.
Действительно ли была связь убийства с Call of Duty: Warzone и играми в целом, сказать наверняка очень сложно. Последствия этого уже видны в западных социальных сетях: многие активисты и политики вновь принялись активно обсуждать необходимость запрета абсолютно всех игр, и как всегда, громче всех за это выступают люди, которые явно не разбираются в вопросе.
Ну да, опять игры виноваты, а не то, что некоторым личностям противопоказано заводить детей
Если человек шизоид, то в этом виноват человек, а не игры, фильмы, музыка, книги и т.п. В общем виноваты в итоге именно игры с ограничением по возрасту. Классика. Поголовное хранение оружия в штатах вообще не ри чем наверное. Кстати почему папаня не держал оружие в сейфе?
Куда смотрит плашка 18+?
Либералам плевать, им дай везде повод, везде найдут насилие.
Дед когда служил в Хабаровске рассказывал случай как 12ти летний застрелил родителей с охотничьего ружья, думаю там тоже виноваты игры, наверное играл в Охота - Электроника ИМ-16.
Скорее всего увлечение программируемым калькулятором МК-80 привело к этой трагедии.
Запретит калькуляторы и считать только в уме.
Фига, в свои 12-14 лет я во что только не играл и что-то у меня ни разу разыгралось желание порубить кого-то топором или чем-то еще. Наоборот, раздражение после дофига домашек будто рукой снимало.
Вроде и игровой, а вроде и сайт с некрологами
Нечего ребёнку играть в подобное. И игры не в чём не виноваты, ещё бы разработчиков обвиняли. Следить за отпрысками надо.
А то что оружие дома лежит вне сейфа и в доступе для ребёнка это нормально. Игра виновата. Плохому танцору яйца мешают
У warzone есть ограничение по возрасту. Если звездюк играл - это проблема и ошибка родителей. Игра тут не причем.
Папка денег на донат не дал.
А какого собственно ху* 9 летний ребёнок играет в игры с ограничением по возрасту, какое недоразвитое создание родило и не воспитывало своего ребёнка ?
А я вот убежден, что прокуроры штата петухи. А в том произошло - виноваты в первую очередь родители, которые отдали ребенка на воспитание компьютеру, вместо того, что бы проводить с ним время. А чо, сидит в углу, не шумит, хорошо же. До поры.
Иииигры, мля!!! баба сема за это уже стакан стекломоя навернет!
После этого отрывка дальше можно не читать. Опять всë притянуто за уши. Такие статьи вообще нужно удалять))
С психикой и поведением. Уже не раз говорилось, что если ваш шкет чем-то болен психически, не допускайте его до этого, либо регулируйте.
Сейчас на западе крупные скандалы с вмешательством правительства в разработку,вот и записывают все проблемы на счёт игр,чтобы среди население создать плохое мнение.
Это связано с ESG?
Я не сильно в теме разбираюсь.
Батя тиран или сынок больной или всё вместе. Игры тут не причём.
Натянули сову на глобус
опять эта клоунада началась? А ниче, что родители этого утырка знач так его воспитали, что ему колда роднее предков? Ниче, что надо бы покопаться в истинных причинах и предпосылках? Не, виновата колда, все запретить, всех посадить. У нас в стране такие же мартышки сидят - че там у него на компе/консольке? Посадить, запретить.
И какое там похожее оружие они нашли у него дома-лахман суб?
Виноваты не компьютерные игры. Если уж ребёнок больной на всю голову, то вот и результат. Не припомню чтоб в CoD очивки выдавали за убийство мирных граждан. Ну если его батя в катке победил, да ещё и читерил - тогда б больше верилось) Важны другие факторы - как ребёнок себя ведёт в школе, как его воспринимают окружающие, его отношения в семье, успеваемость в учёбе, отношения на любовном фронте или их отсутствие, закомплексованности тоже нельзя исключать. Конечно проще спихнуть всё на игры, но не игры плохо следили за тем насколько плохо хранится оружие в доме. Хранится дома пистолет и есть дома ребёнок - в таком случае оружие максимально должно быть спрятано от ребёнка
Это ж новость с панорамы да?=D
Да подождите ведь написано следствие ещё не закончено.
У бандитов есть пистолеты и топоры. Надо запретить бандитов!
Опять игры зло!
СМИ это похоже какая-то отдельная раса с единым разумом. Везде, в любой точке мира, они будут утверждать одно и то же
Ну да, воспитание как всегда ни причём.
А что в Колду играть в 9 лет нормально? Нет никаких ограничений по возрасту? Разве игра не рассчитана на взрослую аудиторию?