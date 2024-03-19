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Call of Duty: Warzone 2.0 14.11.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.5 380 оценок

Девятилетний ребенок жестоко убил своего отца, а виноват в этом бесплатный шутер Call of Duty: Warzone

Gutsz
Новости

В западных СМИ появились ужасающие новости об убийстве, в котором фигурирует девятилетний ребенок и одна из самых популярных королевских битв. Как сообщается, инцидент произошел всего несколько дней назад в штате Юта. Все точные обстоятельства дела еще находятся на рассмотрении у правоохранительных органов, поэтому большая часть информации скрыта от общественности. Тем не менее, из того, что уже известно, стало понятно, что к совершению преступления может быть причастна Call of Duty: Warzone и жестокость в современных играх.

Согласно данным Yahoo News, в штате Юта полиция прибыла на вызов в частный дом с подозрением на убийство. На месте происшествия они обнаружили тело взрослого мужчины. Как выяснилось позднее, за убийством стоял его девятилетний сын, который расправился с отцом с помощью топора и пистолета в особо жестокой форме.

Следствие еще продолжается, однако прокуроры штата убеждены в том, что за преступлением стоит игровая зависимость ребенка и его особая увлеченность шутером Call of Duty: Warzone. По мнению правоохранителей, в этой игре используется "то же самое оружие, которое было найдено и использовано во время нападения". Предполагается, что у мальчика были проблемы с поведением, которые могли послужить причиной предполагаемого убийства, и на его поступок повлияли игры. Эта мысль будет использована прокурорами во время судебного процесса.

Действительно ли была связь убийства с Call of Duty: Warzone и играми в целом, сказать наверняка очень сложно. Последствия этого уже видны в западных социальных сетях: многие активисты и политики вновь принялись активно обсуждать необходимость запрета абсолютно всех игр, и как всегда, громче всех за это выступают люди, которые явно не разбираются в вопросе.

-23
33
Комментарии: 33
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор

Ну да, опять игры виноваты, а не то, что некоторым личностям противопоказано заводить детей

21
bysaturn

Если человек шизоид, то в этом виноват человек, а не игры, фильмы, музыка, книги и т.п. В общем виноваты в итоге именно игры с ограничением по возрасту. Классика. Поголовное хранение оружия в штатах вообще не ри чем наверное. Кстати почему папаня не держал оружие в сейфе?

13
Nick1906

Куда смотрит плашка 18+?

9
Alcoza1cer

Либералам плевать, им дай везде повод, везде найдут насилие.

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Дед когда служил в Хабаровске рассказывал случай как 12ти летний застрелил родителей с охотничьего ружья, думаю там тоже виноваты игры, наверное играл в Охота - Электроника ИМ-16.

6
Oscilograf

Скорее всего увлечение программируемым калькулятором МК-80 привело к этой трагедии.

1
qweqwqwewqeewqqweqwedsads Oscilograf

Запретит калькуляторы и считать только в уме.

1
sapphire_n

Фига, в свои 12-14 лет я во что только не играл и что-то у меня ни разу разыгралось желание порубить кого-то топором или чем-то еще. Наоборот, раздражение после дофига домашек будто рукой снимало.

4
Мур Мур lamour

Вроде и игровой, а вроде и сайт с некрологами

3
SOLUS5678

Нечего ребёнку играть в подобное. И игры не в чём не виноваты, ещё бы разработчиков обвиняли. Следить за отпрысками надо.

1
666ANUBIS666

А то что оружие дома лежит вне сейфа и в доступе для ребёнка это нормально. Игра виновата. Плохому танцору яйца мешают

1
Alcoza1cer

У warzone есть ограничение по возрасту. Если звездюк играл - это проблема и ошибка родителей. Игра тут не причем.

1
Ой извините

Папка денег на донат не дал.

1
Александр Дантес

А какого собственно ху* 9 летний ребёнок играет в игры с ограничением по возрасту, какое недоразвитое создание родило и не воспитывало своего ребёнка ?

1
Oscilograf
однако прокуроры штата убеждены в том, что за преступлением стоит игровая зависимость ребенка и его особая увлеченность шутером Call of Duty: Warzone

А я вот убежден, что прокуроры штата петухи. А в том произошло - виноваты в первую очередь родители, которые отдали ребенка на воспитание компьютеру, вместо того, что бы проводить с ним время. А чо, сидит в углу, не шумит, хорошо же. До поры.

1
kulikulikuli

Иииигры, мля!!! баба сема за это уже стакан стекломоя навернет!

1
Jarvis666
Все точные обстоятельства дела еще находятся на рассмотрении у правоохранительных органов, поэтому большая часть информации скрыта от общественности.

После этого отрывка дальше можно не читать. Опять всë притянуто за уши. Такие статьи вообще нужно удалять))

0
darkMarshall
Предполагается, что у мальчика были проблемы с поведением, которые могли послужить причиной предполагаемого убийства.

С психикой и поведением. Уже не раз говорилось, что если ваш шкет чем-то болен психически, не допускайте его до этого, либо регулируйте.

0
samosan

Сейчас на западе крупные скандалы с вмешательством правительства в разработку,вот и записывают все проблемы на счёт игр,чтобы среди население создать плохое мнение.

0
qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Это связано с ESG?

-1
samosan qweqwqwewqeewqqweqwedsads

Я не сильно в теме разбираюсь.

0
TardyVahn

Батя тиран или сынок больной или всё вместе. Игры тут не причём.

0
Mad_cloud

Натянули сову на глобус

0
GraF68ru

опять эта клоунада началась? А ниче, что родители этого утырка знач так его воспитали, что ему колда роднее предков? Ниче, что надо бы покопаться в истинных причинах и предпосылках? Не, виновата колда, все запретить, всех посадить. У нас в стране такие же мартышки сидят - че там у него на компе/консольке? Посадить, запретить.

0
Bassota277

И какое там похожее оружие они нашли у него дома-лахман суб?

0
Caster1882

Виноваты не компьютерные игры. Если уж ребёнок больной на всю голову, то вот и результат. Не припомню чтоб в CoD очивки выдавали за убийство мирных граждан. Ну если его батя в катке победил, да ещё и читерил - тогда б больше верилось) Важны другие факторы - как ребёнок себя ведёт в школе, как его воспринимают окружающие, его отношения в семье, успеваемость в учёбе, отношения на любовном фронте или их отсутствие, закомплексованности тоже нельзя исключать. Конечно проще спихнуть всё на игры, но не игры плохо следили за тем насколько плохо хранится оружие в доме. Хранится дома пистолет и есть дома ребёнок - в таком случае оружие максимально должно быть спрятано от ребёнка

0
demonvandal

Это ж новость с панорамы да?=D

0
hpi

Да подождите ведь написано следствие ещё не закончено.

0
РикоЧико

У бандитов есть пистолеты и топоры. Надо запретить бандитов!

0
FireLion1993

Опять игры зло!

0
Artery Kaulitz

СМИ это похоже какая-то отдельная раса с единым разумом. Везде, в любой точке мира, они будут утверждать одно и то же

0
AT_Sagor

Ну да, воспитание как всегда ни причём.

0
hamshut

А что в Колду играть в 9 лет нормально? Нет никаких ограничений по возрасту? Разве игра не рассчитана на взрослую аудиторию?

0