Девятилетний ребенок жестоко убил своего отца, а виноват в этом бесплатный шутер Call of Duty: Warzone

В западных СМИ появились ужасающие новости об убийстве, в котором фигурирует девятилетний ребенок и одна из самых популярных королевских битв. Как сообщается, инцидент произошел всего несколько дней назад в штате Юта. Все точные обстоятельства дела еще находятся на рассмотрении у правоохранительных органов, поэтому большая часть информации скрыта от общественности. Тем не менее, из того, что уже известно, стало понятно, что к совершению преступления может быть причастна Call of Duty: Warzone и жестокость в современных играх.

Согласно данным Yahoo News, в штате Юта полиция прибыла на вызов в частный дом с подозрением на убийство. На месте происшествия они обнаружили тело взрослого мужчины. Как выяснилось позднее, за убийством стоял его девятилетний сын, который расправился с отцом с помощью топора и пистолета в особо жестокой форме.

Следствие еще продолжается, однако прокуроры штата убеждены в том, что за преступлением стоит игровая зависимость ребенка и его особая увлеченность шутером Call of Duty: Warzone. По мнению правоохранителей, в этой игре используется "то же самое оружие, которое было найдено и использовано во время нападения". Предполагается, что у мальчика были проблемы с поведением, которые могли послужить причиной предполагаемого убийства, и на его поступок повлияли игры. Эта мысль будет использована прокурорами во время судебного процесса.

Действительно ли была связь убийства с Call of Duty: Warzone и играми в целом, сказать наверняка очень сложно. Последствия этого уже видны в западных социальных сетях: многие активисты и политики вновь принялись активно обсуждать необходимость запрета абсолютно всех игр, и как всегда, громче всех за это выступают люди, которые явно не разбираются в вопросе.