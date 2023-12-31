Профессиональный игрок в Call of Duty: Warzone оказался читером

Профессиональный игрок в Call of Duty: Warzone, известный под ником Devinity, попался на читерстве. Во время личной трансляции пользователи заметили у игрока интерфейс чита.

Во время матча Devinity погиб и стал наблюдать за действиями союзников. В какой-то момент на экране стала видна информация о противнике, который в тот момент был вне поля зрения, подсвеченная красным треугольником. Devinity быстро удалил запись трансляции, однако вскоре признался, что это действительно был чит. По его версии он установил его лишь 29 декабря, а до того никогда не пользовался.

Тем не менее, в сообществе профессиональных игроков в Call of Duty: Warzone давно ходили разговоры, что Devinity может быть читером. За свою карьеру игрок заработал более $70 тыс. призовых.