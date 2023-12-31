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Call of Duty: Warzone 2.0 14.11.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.3 346 оценок

Профессиональный игрок в Call of Duty: Warzone оказался читером

Simple Jack
Новости

Профессиональный игрок в Call of Duty: Warzone, известный под ником Devinity, попался на читерстве. Во время личной трансляции пользователи заметили у игрока интерфейс чита.

Во время матча Devinity погиб и стал наблюдать за действиями союзников. В какой-то момент на экране стала видна информация о противнике, который в тот момент был вне поля зрения, подсвеченная красным треугольником. Devinity быстро удалил запись трансляции, однако вскоре признался, что это действительно был чит. По его версии он установил его лишь 29 декабря, а до того никогда не пользовался.

Тем не менее, в сообществе профессиональных игроков в Call of Duty: Warzone давно ходили разговоры, что Devinity может быть читером. За свою карьеру игрок заработал более $70 тыс. призовых.

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Комментарии: 20
Ваш комментарий
вупсич пупсич

Ребята!!!Всех с наступающим или наступившем!!
Успехов в начинаниях, счастья. Здоровья вам и вашим близким. Найти своего любимого человека. А еще много денег и фпс в играх.
Всем мир.

27
Богдан Мастдаев

Взаимно

9
DanilFreeze225

С новым годом товарищ наверное хорошая карма будет у меня:)

5
Horrifing

С новым годом брат, не читери и маму люби

2
M1KERUS

Спасибо от души))))))

2
xxREMAGxxIxxGAMERxx

как будто первый раз такое

9
Real Slim Shady

Да ладно, шо опять?

6
Artery Kaulitz

Я не удивлён, если честно, видя как играют такие проф. игроки... Ни у одного человека не может быть такой быстрой реакции и ювелирных попаданий без отдачи

5
Ivan Dro

Нужно было сказать, друг установил чит, когда в гости приходил.

4
AleksandrLondon2077

Там все такие , это если кто не знал. Если за катку больше 10 килов , то читак 100%

3
DeadRemix

А если у меня за катку было больше 10 килов, то я тоже читак?

-1
askazanov DeadRemix

Смотря каких)

0
Zick211

Тем временем рекрент еб*шит 20 киллов больше:

1
Гена Транквилизатор Zick211

По твоему у очкарика не может быть софта?))))

3
Slow Slade Snow Snake Гена Транквилизатор

а я больше скажу - у него он есть и это еще минимум с первой варзоны
а я еще больше скажу - у его друга лейма тоже
мы за ними следили интереса ради, это самый практически беспалевный читак, у которого отсутствует логика, благодаря которой он и палится + стандартный набор отключенной отдачи, видеть невидимое, слышать неслышимое, знать неизвестное и т.д., тут до следующего года можно перечислять

0
askazanov

В неё кто ещё играет??? ))))

3
Pop Egor90

Запомните парни! если ваша девушка утверждает что её бывший держался по 15 - 20мин, он читер! Он д.очил перед сексом!

2
KoRnEr

позор

0
1barac9U7ada7

3,14 все эти профигроки Я всегда говорил

0
ka4o4ek

Ну этот хотя бы не просто так читерил.

-3