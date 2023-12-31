Профессиональный игрок в Call of Duty: Warzone оказался читером

Профессиональный игрок в Call of Duty: Warzone, известный под ником Devinity, попался на читерстве. Во время личной трансляции пользователи заметили у игрока интерфейс чита.
Во время матча Devinity погиб и стал наблюдать за действиями союзников. В какой-то момент на экране стала видна информация о противнике, который в тот момент был вне поля зрения, подсвеченная красным треугольником. Devinity быстро удалил запись трансляции, однако вскоре признался, что это действительно был чит. По его версии он установил его лишь 29 декабря, а до того никогда не пользовался.
Тем не менее, в сообществе профессиональных игроков в Call of Duty: Warzone давно ходили разговоры, что Devinity может быть читером. За свою карьеру игрок заработал более $70 тыс. призовых.
Ребята!!!Всех с наступающим или наступившем!!
Успехов в начинаниях, счастья. Здоровья вам и вашим близким. Найти своего любимого человека. А еще много денег и фпс в играх.
Всем мир.
Взаимно
С новым годом товарищ наверное хорошая карма будет у меня:)
С новым годом брат, не читери и маму люби
Спасибо от души))))))
как будто первый раз такое
Да ладно, шо опять?
Я не удивлён, если честно, видя как играют такие проф. игроки... Ни у одного человека не может быть такой быстрой реакции и ювелирных попаданий без отдачи
Нужно было сказать, друг установил чит, когда в гости приходил.
Там все такие , это если кто не знал. Если за катку больше 10 килов , то читак 100%
А если у меня за катку было больше 10 килов, то я тоже читак?
Смотря каких)
Тем временем рекрент еб*шит 20 киллов больше:
По твоему у очкарика не может быть софта?))))
а я больше скажу - у него он есть и это еще минимум с первой варзоны
а я еще больше скажу - у его друга лейма тоже
мы за ними следили интереса ради, это самый практически беспалевный читак, у которого отсутствует логика, благодаря которой он и палится + стандартный набор отключенной отдачи, видеть невидимое, слышать неслышимое, знать неизвестное и т.д., тут до следующего года можно перечислять
В неё кто ещё играет??? ))))
Запомните парни! если ваша девушка утверждает что её бывший держался по 15 - 20мин, он читер! Он д.очил перед сексом!
позор
3,14 все эти профигроки Я всегда говорил
Ну этот хотя бы не просто так читерил.