ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Call of Duty: Warzone 2.0 14.11.2022
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.5 437 оценок

Разработчики Call of Duty: Warzone показали переработанный "Верданск"

butcher69 butcher69

Через неделю, 3 апреля, в Call of Duty: Warzone вернется переработанный "Верданск", и Activision уже поделилась с игроками фрагментами обновленной карты. Разработчики из Beenox, High Noon Studios и Raven Software использовали новые технологии для создания улучшенной версии, которая удивит фанатов.

Изменения включают в себя высококачественные текстуры, улучшенные отражения и новое небо с высоким разрешением, что придает карте более современный и реалистичный вид. Графика и освещение также были значительно улучшены, благодаря чему Верданск выглядит более живо и динамично.

Эти обновления будут доступны с началом третьего сезона Warzone, который также принесет возвращение любимых операторов из Modern Warfare и Black Ops. Игроки могут ожидать не только улучшенную визуальную составляющую, но и массу новых эмоций от игры на обновленной версии карты.

6
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
00Leviafan

Лучше бы от читаков и софтеров избавились а не вот это всё

0
Dellinger

кал....

-2
1barac9U7ada7

Такое надо в игре выкатывать на каникулах, а то обрадованная школота визжа и пуская слюни после добавления Верданска (Вердянск) в школу ходить перестанет.

-2
askazanov

Неа, спасибо, уже не надо! )))

-3
RoyalSmith

Совсем ты соскуфился, но ты выздоравливай.

-1
Roflanders RoyalSmith

Дорога ложка к обеду, слышал?

Верданск надо было возвращать когда все о нем просили, а не когда онлайн проседать начал.

0