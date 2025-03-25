Разработчики Call of Duty: Warzone показали переработанный "Верданск"

Через неделю, 3 апреля, в Call of Duty: Warzone вернется переработанный "Верданск", и Activision уже поделилась с игроками фрагментами обновленной карты. Разработчики из Beenox, High Noon Studios и Raven Software использовали новые технологии для создания улучшенной версии, которая удивит фанатов.

Изменения включают в себя высококачественные текстуры, улучшенные отражения и новое небо с высоким разрешением, что придает карте более современный и реалистичный вид. Графика и освещение также были значительно улучшены, благодаря чему Верданск выглядит более живо и динамично.

Эти обновления будут доступны с началом третьего сезона Warzone, который также принесет возвращение любимых операторов из Modern Warfare и Black Ops. Игроки могут ожидать не только улучшенную визуальную составляющую, но и массу новых эмоций от игры на обновленной версии карты.