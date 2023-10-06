Следующей картой в Call of Duty: Warzone станет Урзикстан ©

Разработчик Raven Software и издатель Activision представили следующую крупную карту для Call of Duty: Warzone. Карта, получившая название "Урзикстан", включает в себя 11 точек интереса, а также множество небольших зон. Студия описывает карту как "Ближний Восток и Восточная Европа" с точки зрения дизайна и эстетики.

По сюжету, Урзикстан недавно вышел из-под контроля диктатора Романа Баркова благодаря совместной операции ЦРУ, SAS и Сил освобождения Урзикстана под руководством Фараха Карима.

В число интересных точек на новой карте входят курорт Левин, электростанция Попов, военная база Орлов, район Морского порта, грузовой Урзикстан, Старый город, Нижний город, фермы Хадика, город Зараван, пригороды Заравана и поместье Шахин.

Более подробная информация о новой карте будет раскрыта ближе к выходу очередного сезона Call of Duty: Warzone в декабре.