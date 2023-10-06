Следующей картой в Call of Duty: Warzone станет Урзикстан

Разработчик Raven Software и издатель Activision представили следующую крупную карту для Call of Duty: Warzone. Карта, получившая название "Урзикстан", включает в себя 11 точек интереса, а также множество небольших зон. Студия описывает карту как "Ближний Восток и Восточная Европа" с точки зрения дизайна и эстетики.
По сюжету, Урзикстан недавно вышел из-под контроля диктатора Романа Баркова благодаря совместной операции ЦРУ, SAS и Сил освобождения Урзикстана под руководством Фараха Карима.
В число интересных точек на новой карте входят курорт Левин, электростанция Попов, военная база Орлов, район Морского порта, грузовой Урзикстан, Старый город, Нижний город, фермы Хадика, город Зараван, пригороды Заравана и поместье Шахин.
Более подробная информация о новой карте будет раскрыта ближе к выходу очередного сезона Call of Duty: Warzone в декабре.
Проблема с читерами все ещё на месте? Потому что даже в CS2 не могу нормально поиграть, просто удалил, чтобы нервы не портить. Видео можете промотать на 1:40
мда. ты походу 1 день играешь. это очевидный бот чел. он еле стреляет. совпадение обычные. он еле ходит и еле стреляет. в его случае он струляет.
дизлайкай бот дизлайкай. ты нормально играть не можешь потому что бот как типок с видоса. правильно что удалил. нечего людям игру портить
На 1:40 смотрел?
Что ты несешь?
Читает есть в любой игре, если тебя убивают, то просто не играй в шутеры, это не твоё!