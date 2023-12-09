Том Хендерсон: карта Верданск вернется в Warzone в конце 2024 года

Известный инсайдер Том Хендерсон сообщил, что оригинальная карта Warzone, Верданск, вернется к концу 2024 года.

Хотя точная дата выхода карты еще не определена, инсайдеру стало известно, что в настоящее время планируется следовать традиционному графику выхода "главных карт" Warzone, и Верданск вернется в рамках Black Ops Gulf War Season 1.

Если Call of Duty продолжит свою ежегодную тенденцию выпускать карту в конце октября — начале ноября, это означает, что Верданск вернется в декабре 2024 года.

Поклонники Call of Duty знают, что карта Верданск претерпела несколько изменений с момента своего первоначального релиза, как правило, основные изменения происходят во время "Сезонов" контента. В связи с продолжающейся разработкой пока неясно, на каком именно сезоне будет основана карта. Один из источников сообщил, что это будет "любимый фанатами сезон", но точные детали неясны.

В ноябре 2023 года издание WindowsCentral сообщило, что Call of Duty этого года будет основана на войне в Персидском заливе. Том Хендерсон подтвердил эту информацию и сообщил, что рабочее название игры - Call of Duty: Black Ops Gulf War.