В Warzone 2.0 можно использовать Силу: вот как выглядят читы в королевской битве ©

Осенью прошлого года студия Infinity Ward и Activision выпустили совершенно новую королевскую битву Call of Duty: Warzone 2.0. Главным отличием этой версии шутера от прошлой стала обновленная карта и подход к поддержке игры, который включал внедрение продвинутого античита Ricochet. Спустя полгода с момента релиза можно смело утверждать, что система защиты от нечестных игроков банально не работает. В сети делятся абсурдными роликами с использованием читов в Warzone 2.0.

Недавно было опубликовано видео, в котором показали, как работают читы в последней версии игры. Вместе с развитием защиты они также эволюционировали и стали еще более нечестными по отношению к простым геймерам. В этом ролике показывается пример того, как в Warzone 2.0 читеры могут использовать Силу из франшизы "Звездных войн". Их оружие остается невидимым, пока они буквально жестами разрывают своим соперников.

Судя по реакции пользователей в социальных сетях, они не удивлены демонстраций чита. В комментариях многие отмечают, что это довольно стандартное явление в Warzone 2.0, поэтому многие игроки покидают шутер. На данный момент средний онлайн игры в Steam не превышает 80 тысяч пользователей, хотя раньше он был в районе 100 тысяч.