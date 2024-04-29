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Dino Crisis 2 20.08.2002
Экшен, Выживание, Ужасы, Научная фантастика
8.8 97 оценок

Для Dino Crisis 2 стал доступен мод, делающий её совместимой с современными ПК

monk70
Новости

В мае 2020 года состоялся выход Dino Crisis Rebirth. В этом фанатском ремастер-проекте была предпринята попытка сделать классическую игру о динозаврах Capcom совместимой с современными ПК. Совсем недавно аналогичный проект доступен для Dino Crisis 2.

Если говорить более подробно, то в Dino Crisis 2 Classic Rebirth заменены некоторые старые технологии, чтобы сделать игру более плавной на новых ПК. Вместо DirectDraw 7 теперь используется Direct3D 9 для лучшей совместимости с современными графическими процессорами. Кроме того, теперь он использует XInput, RawInput и другие вместо DirectInput 7. Мало того, мод добавляет поддержку XAudio2 для звука, а также специальный видеоплеер, которому не нужны дополнительные кодеки.

В этом ремастере исправлено множество вещей, которые были не совсем правильными в оригинальной игре. Он возвращает отсутствующие или испорченные графические эффекты, обеспечивает плавное воспроизведение музыки и добавляет недостающие звуковые эффекты. Кроме того, он настраивает уровни громкости, чтобы все звучало правильно. И даже есть решение проблемы с частотой кадров. Таким образом, теперь вы можете плавно играть со скоростью 20, 30 или 60 кадров в секунду.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
XeNTRoN

Как же хочется увидеть Dino Crisis 1-2 ремейки в стиле последних резедентов.

6
Smile HiMars

Лучше уж на эмуляторе с фильтрами

2
BaGa-HaCkEr

Скоро завезут HD Pack.

Работают чуваки что делали ремастер трилогии RE.

1
CAT987g

Хочу паразита 2 пусть даже игру не переделывают, главное на современный движок все сделать и графику поднять до уровня алана и протокола..

2
BaGa-HaCkEr

Огонь!

1
sergeu78

это не ремастер

0
FRYZEQ

пора по шпиливилять в Дину!

0
Janekste

Гениальная игра. Вот бы ремейк сделали!

0
Punisher1

Что не похоже на фан ремастер тупо патчфикс для нового оборудования. Ох уж эта камера фикс ужасная

0