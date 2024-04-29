Для Dino Crisis 2 стал доступен мод, делающий её совместимой с современными ПК

В мае 2020 года состоялся выход Dino Crisis Rebirth. В этом фанатском ремастер-проекте была предпринята попытка сделать классическую игру о динозаврах Capcom совместимой с современными ПК. Совсем недавно аналогичный проект доступен для Dino Crisis 2.

Если говорить более подробно, то в Dino Crisis 2 Classic Rebirth заменены некоторые старые технологии, чтобы сделать игру более плавной на новых ПК. Вместо DirectDraw 7 теперь используется Direct3D 9 для лучшей совместимости с современными графическими процессорами. Кроме того, теперь он использует XInput, RawInput и другие вместо DirectInput 7. Мало того, мод добавляет поддержку XAudio2 для звука, а также специальный видеоплеер, которому не нужны дополнительные кодеки.

В этом ремастере исправлено множество вещей, которые были не совсем правильными в оригинальной игре. Он возвращает отсутствующие или испорченные графические эффекты, обеспечивает плавное воспроизведение музыки и добавляет недостающие звуковые эффекты. Кроме того, он настраивает уровни громкости, чтобы все звучало правильно. И даже есть решение проблемы с частотой кадров. Таким образом, теперь вы можете плавно играть со скоростью 20, 30 или 60 кадров в секунду.

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