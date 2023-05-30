The Callisto Protocol 02.12.2022
7.5 920 оценок

Работа над русской озвучкой The Callisto Protocol продолжается - Mechanics VoiceOver показала процесс записи

©
butcher69
Новости

Команда Mechanics VoiceOver (или R.G. MVO) продолжает свою работу над неофициальной русской озвучкой The Callisto Protocol. Опубликовала очереднная запись рабочего процесса.

Mechanics VoiceOver рассказала:

У нас были небольшие заминки из-за переезда (это никогда не бывает просто), но всё уже позади и работа над озвучкой активно ведётся. Роли пишутся, текст переводится и укладывается, новые записи на студии назначаются, контент активно создается, а статус проекта неумолимо продвигается вперёд.
Позади очередная волна записей актёров и мы рады представить вам бэкстейдж озвучки очередного ключевого персонажа из игры
Трейлеры
4
0
Последние посты по игре The Callisto Protocol
The Callisto Protocol "Трейнер +7" [UPD: 28.05.2023] {STiNGERR / WeMod}
The Callisto Protocol "Трейнер +7" [UPD: 28.05.2023] {STiNGERR / WeMod}
The Callisto Protocol получила свежее обновление с новым игровым режимом
The Callisto Protocol получила свежее обновление с новым игровым режимом
The Callisto Protocol получит новый режим Riot Mode уже на следующей неделе
The Callisto Protocol получит новый режим Riot Mode уже на следующей неделе
Комментарии: 0
Ваш комментарий