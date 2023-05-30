Работа над русской озвучкой The Callisto Protocol продолжается - Mechanics VoiceOver показала процесс записи

Команда Mechanics VoiceOver (или R.G. MVO) продолжает свою работу над неофициальной русской озвучкой The Callisto Protocol. Опубликовала очереднная запись рабочего процесса.
Mechanics VoiceOver рассказала:
У нас были небольшие заминки из-за переезда (это никогда не бывает просто), но всё уже позади и работа над озвучкой активно ведётся. Роли пишутся, текст переводится и укладывается, новые записи на студии назначаются, контент активно создается, а статус проекта неумолимо продвигается вперёд.
Позади очередная волна записей актёров и мы рады представить вам бэкстейдж озвучки очередного ключевого персонажа из игры