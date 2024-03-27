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об игре
The Callisto Protocol 02.12.2022
Экшен, Выживание, Ужасы, От третьего лица, Научная фантастика
7.7 1 336 оценок

Удаление Denuvo из The Callisto Protocol на 22% повысило минимальный FPS и снизило количество статтеров

2BLaraSex
Новости

Вчера вечером для хоррора на выживание The Callisto Protocol вышел небольшой патч, удаливший из игры антипиратскую защиту Denuvo. Портал DSOGaming решил протестировать игру без защиты и в очередной раз убедился, что Denuvo действительно снижает производительность и нагружает процессор.

Игра тестировалась на PC c процессором AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 ГБ памяти DDR5 с частотой 6000 МГц и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. В игре были выставлены максимальные настройки с трассировкой лучей и разрешением 1080p. Согласно тестам, после удаления Denuvo, минимальная частота кадров в The Callisto Protocol повысилась на 22%: с 80 кадров в секунду до 98. Однако средняя частота кадров осталась прежней (120 кадров в секунду). Тестировщик также отметил уменьшившееся количество статтеров. Игра больше не забивает до отказа одно ядро/поток процессора, вместо этого она использует 4-5 потоков.

События The Callisto Protocol разворачиваются через 300 лет в будущем. Игрок возьмет на себя роль Джейкоба Ли – заложника судьбы, брошенного в тюрьму строгого режима «Черное железо» на луне Юпитера, Каллисто. Когда заключенные начинают превращаться в чудовищ, тюрьму поглощает хаос. Чтобы выжить, Джейкоб должен сбежать из тюрьмы, попутно раскрывая темные и тревожащие тайны, спрятанные глубоко под поверхностью Каллисто.

77
66
Комментарии: 66
Ваш комментарий
IbruhmanI

Опухоль игровой индустрии, хотя сам только в лицухи гоняю, но проблемы с фпс на лицо с этой парашей...

44
0ncnjqybr

Достойный преемник старфорса.

Даже не знаю, что из них гаже.

30
IbruhmanI 0ncnjqybr

Денуву хотя бы убирают спустя время)))

6
Кроллег IbruhmanI

Старфорс, к примеру, тоже могли убрать. В четвёртом, вроде, патче на "Космические рейнджеры 2" он, как раз, и вырезался. Вот только в те времена не у всех был интернет и не все качали патчи.

2
ПетроНепетро IbruhmanI
-2
AlexLex

Все жалуются на оптимизацию Dragon's Dogma 2, может с удалением дуни более менее игра пойдет, если только тормоза это не косяк разрабов...

0
KnDiman

Ну, что защитники снова будут говорить, что защита на производительность не влияет? И как на это отреагируют разработчики denuvo, сделают вид, что это к ним не относится?

21
Deveron

Скажут, что показалось

8
Topkon Tent Deveron

...и что ты сторонник теорий заговора, у тебя в шкафу шапочка из фольги и наверняка ты против прогресса или может даже трампист.

-5
MrDork

Никак не отреагируют, им глубоко похер, они видят хейт в свою сторону по 1000 раз на день.

6
Trofikus Deveron

А мне кажется скажут, что помогли заработать. Тут составляющеее - это бабло.

5
KnDiman Trofikus

И самое обидное, что denuvo денег стоит и эти затраты понятное дело включаются в стоимость игры, мы платим за снижение ФПС, прекрасно.

2
hpi

Капкому напишите. Ато они проблему в волосах только видят и нпс.

10
Сергей Понащенко

Нееет! Вы не так все поняли! Дело в самом обновлении! В денуве только одно добро!

6
NEDIMON

ВОТ ЭТО ПОВОРОТ :))))

6
Sinmax
минимальная частота кадров в The Callisto Protocol повысилась на 22%: с 80 кадров в секунду до 98. Однако средняя частота кадров осталась прежней (120 кадров в секунду).

если средний фпс не вырос, то какая в жопу разница? может ли это значить, что с деновой игра показывает больший максимальный фпс, если в среднем они работают одинаково? ничего не понятно.

I should note that I’m also using the latest NVIDIA drivers. For all we know, NVIDIA may have improved the game’s performance. Since Steam does not allow you to downgrade to a previous version, I can’t offer an apples-to-apples comparison.

а об этом автор новости решил вообще тактично умолчать. я не защищаю денуву, но это какая-то хрень.

4
Deathdoor

Как раз таки разница будет большая в ощущении, особенно тем у кого игра выдает в районе 60 ФПС, играть будет плавнее ещё и рывки ушли.

5
Slowery

Какая разница? не у всех пк сковородки. и к примеру дропы со 100 до 60 или с 60 до 30 фпс очень бесят в течении всей игры.

1
2BLaraSex
если средний фпс не вырос, то какая в жопу разница?

Большая разница, если у тебя в среднем 120 ФПС и проседает до 98, а не до 80. Из-за слишком сильного падения ФПС появляются заикания, а так игра будет более плавной.


а об этом автор новости решил вообще тактично умолчать.


Потому что очевидно, что последние драйвера тут не при чем. Nvidia всего один раз выпустила драйвер для The Callisto Protocol год назад.

6
Sinmax 2BLaraSex

тогда бы и средний фпс подрос, но получается так, что с деновой игра работает даже быстрее.

Потому что очевидно, что последние драйвера тут не при чем. Nvidia всего один раз выпустила драйвер для The Callisto Protocol год назад.

очевидно кому? автору теста это не очевидно. может сам тогда тестированием займешься?

1
2BLaraSex Sinmax
тогда бы и средний фпс подрос, но получается так, что с деновой игра работает даже быстрее.

В каком месте с Денуво она работает быстрее? Средний ФПС не изменился, потому что видюха мощная и слабее она не стала, а просадки наоборот стали меньше, потому что теперь Denuvo не нагружает процессор. Также стало меньше статтеров. Общая оптимизация игры улучшилась.

очевидно кому? автору теста это не очевидно. может сам тогда тестированием займешься?

Автор теста написал "возможно", так что это просто гадание на гуще. Нет никакой официальной информации от Nvidia, что они как-то оптимизировали игру после драйверов, выпущенных в январе прошлого года. Какой им вообще смысл это делать, про игру уже все забыли. Тем более Denuvo влияет на процессор, а не на видеокарту, это подтверждается тем, что средний ФПС в игре остался прежним.

3
EvgenyEss

уже на рутрекере

2
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

👍

0
ZAUSA

Оказывается, если убрать защиту, то люди побегут не в магазин, а на трекер.))

0
DarkScorpius ZAUSA

Оказывается, что если игра хорошая, ее все равно купят. Ведьмак 3 получил массу наград и принес огромную прибыль Рэдам несмотря на то, что игра появилась на трекерах в день релиза.

3
Kot9lra street ZAUSA

и правильно сделают, игры не стоят столько, сколько за них просит разраб, чистой воды развод лахеров

0
ZAUSA DarkScorpius

Оказывается, если игра хорошая и её нельзя скачать бесплатно, то её покупают ещё больше.

0
Magnusss

теперь можно играть .

2
Rаyden

Месяц назад покупал по скидке и прошел с денувой. На высоких настройках на всеми нелюбимой 4060 Ti 16 Gb и Ryzen 7 5800X в разрешении 2к картинка была ровная, стабильные 60 фпс, ни разу просадок не было. Можно было бы наверно еще поднять качество, но меня вполне устраивало и так.

2
2BLaraSex

Влияние Деуво больше всего заметно при высоком ФПС. Если ФПС выше 100, то когда Денуво будет нагружать процессор, будут просадки, но не ниже 60, если хорошая система. Поэтому если залочить игру на 60, то конечно она будет работать стабильно.

2
001fess

Как это всеми нелюбимой? Как по мне лучшая карточка 40хх серии в сравнении цена/производительность, дык ещё и гигабайт много.

0
SoRaS3

Норм.

1
Tiger Goose

Астрологи объявили неделю унижения фанатов Denuvo.

1
Vovamaru

У этого недоумения есть фанаты? ( Я про Денуву)

1
jax baron Vovamaru

к сожалению да.

0
moblin

Вот и смысл покупать бракованные продукты с дунькой?

1
Kot9lra street

ну как так? ведь денуво же ни как не влияет на производительность, да любители денувы?)

1
Rorschach93

ну вот, зараза эта денуво, с которой всеми силами нужно бороться

1
Demitshur

Поздновато, хайп вокруг игры уже давно улегся, проект признали как посредственность.

0
Stas776

Так-то ещё на релизе признали

1
Vovamaru

Ирония в том, что наши великие критики, которые перед своим носом не увидели ничего кроме Дед Спайса её обгадили.

Потом всё же прошли и начали ныть, что бля, жаль не будет продолжения. Конечно не будет, нужно проект поддержать рублём, а не критикой. Лично у меня проблем с оптимизацией не было ещё в день релиза.

И теперь игра вышла бесплатно для всех. И опять же эти же ребята, которые её поливали го*ном сами же с удовольствием и полезут играть в это "го*но".

Лицемерие

0
DEDGAMER

Да ладно🤗

0
7fps

денуво не влияет на производительность. честно честно. атвичаим.

0
xXHASLXx

У меня с денуво шло нормально,1000 фпс с лучами,на ультрах, в 4к. Какие статтеры?Может потому что вы пират,и скачали себе вирус)))

0
Rimasted

Сколько не читаю о таких тестах, я сделал вывод, что Denuvo не значительно влияет на производительность, особенно на мощном железе. Разница может быть достигается из-за статистической погрешности и ряда других факторов, как те же драйвера. По хорошему нужно брать тесты на старом железе, на какой-нибудь 1060 и проце 6-8 поколения.

-3
ВОИТЕЛИ WARГЕЙМИНГА

Что с дэнуво, что без дэнуво любая игра идёт одинаково. Никогда не видел отличий. Не, ну может на вёдрах или старых ноутах с 8гб памяти и будут отличия)

-16
BoyarinYOBA

Сказал челик с 14нм и скайлейком на стероидах хаха.

5
Stas776

Так-то база, но есть и исключения. Дум Этёрнал, например, там некоторое кол-во кадров добавлялось без Денувы. Но, учитывая то, что она на любом ведре летает, то там это даже не важно

1