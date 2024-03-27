Удаление Denuvo из The Callisto Protocol на 22% повысило минимальный FPS и снизило количество статтеров

Вчера вечером для хоррора на выживание The Callisto Protocol вышел небольшой патч, удаливший из игры антипиратскую защиту Denuvo. Портал DSOGaming решил протестировать игру без защиты и в очередной раз убедился, что Denuvo действительно снижает производительность и нагружает процессор.

Игра тестировалась на PC c процессором AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 ГБ памяти DDR5 с частотой 6000 МГц и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. В игре были выставлены максимальные настройки с трассировкой лучей и разрешением 1080p. Согласно тестам, после удаления Denuvo, минимальная частота кадров в The Callisto Protocol повысилась на 22%: с 80 кадров в секунду до 98. Однако средняя частота кадров осталась прежней (120 кадров в секунду). Тестировщик также отметил уменьшившееся количество статтеров. Игра больше не забивает до отказа одно ядро/поток процессора, вместо этого она использует 4-5 потоков.

События The Callisto Protocol разворачиваются через 300 лет в будущем. Игрок возьмет на себя роль Джейкоба Ли – заложника судьбы, брошенного в тюрьму строгого режима «Черное железо» на луне Юпитера, Каллисто. Когда заключенные начинают превращаться в чудовищ, тюрьму поглощает хаос. Чтобы выжить, Джейкоб должен сбежать из тюрьмы, попутно раскрывая темные и тревожащие тайны, спрятанные глубоко под поверхностью Каллисто.