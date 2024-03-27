Удаление Denuvo из The Callisto Protocol на 22% повысило минимальный FPS и снизило количество статтеров

Вчера вечером для хоррора на выживание The Callisto Protocol вышел небольшой патч, удаливший из игры антипиратскую защиту Denuvo. Портал DSOGaming решил протестировать игру без защиты и в очередной раз убедился, что Denuvo действительно снижает производительность и нагружает процессор.
Игра тестировалась на PC c процессором AMD Ryzen 9 7950X3D, 32 ГБ памяти DDR5 с частотой 6000 МГц и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 4090. В игре были выставлены максимальные настройки с трассировкой лучей и разрешением 1080p. Согласно тестам, после удаления Denuvo, минимальная частота кадров в The Callisto Protocol повысилась на 22%: с 80 кадров в секунду до 98. Однако средняя частота кадров осталась прежней (120 кадров в секунду). Тестировщик также отметил уменьшившееся количество статтеров. Игра больше не забивает до отказа одно ядро/поток процессора, вместо этого она использует 4-5 потоков.
События The Callisto Protocol разворачиваются через 300 лет в будущем. Игрок возьмет на себя роль Джейкоба Ли – заложника судьбы, брошенного в тюрьму строгого режима «Черное железо» на луне Юпитера, Каллисто. Когда заключенные начинают превращаться в чудовищ, тюрьму поглощает хаос. Чтобы выжить, Джейкоб должен сбежать из тюрьмы, попутно раскрывая темные и тревожащие тайны, спрятанные глубоко под поверхностью Каллисто.
Опухоль игровой индустрии, хотя сам только в лицухи гоняю, но проблемы с фпс на лицо с этой парашей...
Достойный преемник старфорса.
Даже не знаю, что из них гаже.
Денуву хотя бы убирают спустя время)))
Старфорс, к примеру, тоже могли убрать. В четвёртом, вроде, патче на "Космические рейнджеры 2" он, как раз, и вырезался. Вот только в те времена не у всех был интернет и не все качали патчи.
Все жалуются на оптимизацию Dragon's Dogma 2, может с удалением дуни более менее игра пойдет, если только тормоза это не косяк разрабов...
Ну, что защитники снова будут говорить, что защита на производительность не влияет? И как на это отреагируют разработчики denuvo, сделают вид, что это к ним не относится?
Скажут, что показалось
...и что ты сторонник теорий заговора, у тебя в шкафу шапочка из фольги и наверняка ты против прогресса или может даже трампист.
Никак не отреагируют, им глубоко похер, они видят хейт в свою сторону по 1000 раз на день.
А мне кажется скажут, что помогли заработать. Тут составляющеее - это бабло.
И самое обидное, что denuvo денег стоит и эти затраты понятное дело включаются в стоимость игры, мы платим за снижение ФПС, прекрасно.
Капкому напишите. Ато они проблему в волосах только видят и нпс.
Нееет! Вы не так все поняли! Дело в самом обновлении! В денуве только одно добро!
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ :))))
если средний фпс не вырос, то какая в жопу разница? может ли это значить, что с деновой игра показывает больший максимальный фпс, если в среднем они работают одинаково? ничего не понятно.
а об этом автор новости решил вообще тактично умолчать. я не защищаю денуву, но это какая-то хрень.
Как раз таки разница будет большая в ощущении, особенно тем у кого игра выдает в районе 60 ФПС, играть будет плавнее ещё и рывки ушли.
Какая разница? не у всех пк сковородки. и к примеру дропы со 100 до 60 или с 60 до 30 фпс очень бесят в течении всей игры.
Большая разница, если у тебя в среднем 120 ФПС и проседает до 98, а не до 80. Из-за слишком сильного падения ФПС появляются заикания, а так игра будет более плавной.
Потому что очевидно, что последние драйвера тут не при чем. Nvidia всего один раз выпустила драйвер для The Callisto Protocol год назад.
тогда бы и средний фпс подрос, но получается так, что с деновой игра работает даже быстрее.
очевидно кому? автору теста это не очевидно. может сам тогда тестированием займешься?
В каком месте с Денуво она работает быстрее? Средний ФПС не изменился, потому что видюха мощная и слабее она не стала, а просадки наоборот стали меньше, потому что теперь Denuvo не нагружает процессор. Также стало меньше статтеров. Общая оптимизация игры улучшилась.
Автор теста написал "возможно", так что это просто гадание на гуще. Нет никакой официальной информации от Nvidia, что они как-то оптимизировали игру после драйверов, выпущенных в январе прошлого года. Какой им вообще смысл это делать, про игру уже все забыли. Тем более Denuvo влияет на процессор, а не на видеокарту, это подтверждается тем, что средний ФПС в игре остался прежним.
уже на рутрекере
👍
Оказывается, если убрать защиту, то люди побегут не в магазин, а на трекер.))
Оказывается, что если игра хорошая, ее все равно купят. Ведьмак 3 получил массу наград и принес огромную прибыль Рэдам несмотря на то, что игра появилась на трекерах в день релиза.
и правильно сделают, игры не стоят столько, сколько за них просит разраб, чистой воды развод лахеров
Оказывается, если игра хорошая и её нельзя скачать бесплатно, то её покупают ещё больше.
теперь можно играть .
Месяц назад покупал по скидке и прошел с денувой. На высоких настройках на всеми нелюбимой 4060 Ti 16 Gb и Ryzen 7 5800X в разрешении 2к картинка была ровная, стабильные 60 фпс, ни разу просадок не было. Можно было бы наверно еще поднять качество, но меня вполне устраивало и так.
Влияние Деуво больше всего заметно при высоком ФПС. Если ФПС выше 100, то когда Денуво будет нагружать процессор, будут просадки, но не ниже 60, если хорошая система. Поэтому если залочить игру на 60, то конечно она будет работать стабильно.
Как это всеми нелюбимой? Как по мне лучшая карточка 40хх серии в сравнении цена/производительность, дык ещё и гигабайт много.
Норм.
Астрологи объявили неделю унижения фанатов Denuvo.
У этого недоумения есть фанаты? ( Я про Денуву)
к сожалению да.
Вот и смысл покупать бракованные продукты с дунькой?
ну как так? ведь денуво же ни как не влияет на производительность, да любители денувы?)
ну вот, зараза эта денуво, с которой всеми силами нужно бороться
Поздновато, хайп вокруг игры уже давно улегся, проект признали как посредственность.
Так-то ещё на релизе признали
Ирония в том, что наши великие критики, которые перед своим носом не увидели ничего кроме Дед Спайса её обгадили.
Потом всё же прошли и начали ныть, что бля, жаль не будет продолжения. Конечно не будет, нужно проект поддержать рублём, а не критикой. Лично у меня проблем с оптимизацией не было ещё в день релиза.
И теперь игра вышла бесплатно для всех. И опять же эти же ребята, которые её поливали го*ном сами же с удовольствием и полезут играть в это "го*но".
Лицемерие
Да ладно🤗
денуво не влияет на производительность. честно честно. атвичаим.
У меня с денуво шло нормально,1000 фпс с лучами,на ультрах, в 4к. Какие статтеры?Может потому что вы пират,и скачали себе вирус)))
Сколько не читаю о таких тестах, я сделал вывод, что Denuvo не значительно влияет на производительность, особенно на мощном железе. Разница может быть достигается из-за статистической погрешности и ряда других факторов, как те же драйвера. По хорошему нужно брать тесты на старом железе, на какой-нибудь 1060 и проце 6-8 поколения.
Что с дэнуво, что без дэнуво любая игра идёт одинаково. Никогда не видел отличий. Не, ну может на вёдрах или старых ноутах с 8гб памяти и будут отличия)
Сказал челик с 14нм и скайлейком на стероидах хаха.
Так-то база, но есть и исключения. Дум Этёрнал, например, там некоторое кол-во кадров добавлялось без Денувы. Но, учитывая то, что она на любом ведре летает, то там это даже не важно