Научно-фантастическая стратегия Cantata вышла из раннего доступа Steam и перешла в версию 1.0 ©

Сегодня Modern Wolf и Afterschool Studio объявили об официальном запуске научно-фантастической стратегии Cantata для ПК. После насыщенного действиями года в раннем доступе, который позволил сообществу помочь сформировать направление игры, эта тактически богатая пошаговая эпопея наконец-то вышла в Steam, погружая игроков в уникальные истории, вызывающие воспоминания визуальные эффекты и яркий музыкальный ландшафт истерзанной войной чужой планеты.

Развивайте свою империю с помощью глубокого стратегического геймплея, который прост в освоении, но требует времени для освоения, захвата регионов, строительства сооружений, расширения вашей армии и многого другого. Играйте за одну из трех уникальных фракций — Машины, Пришельцы или Люди — и создайте свое наследие в девяти одиночных кампаниях с более чем 27 часами сюжетного контента; каждый разворачивается как самодостаточное научно-фантастическое повествование со своими персонажами, диалогами и оригинальными произведениями искусства.

И битва на этом не останавливается: сетевые и локальные многопользовательские игры позволяют сражаться как с друзьями, так и с незнакомцами. Вы даже можете создавать собственные сценарии, используя обширные инструменты для моддинга игры, такие как многофункциональный редактор карт и режим схватки.