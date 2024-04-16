Супергеройская тактическая стратегия Capes получила дату выхода

Marvel's Midnight Suns идеально сочетает в себе превосходство игр серии XCOM от Firaxis и супергеройские штучки. Эти две игры не совсем одинаковы: Midnight Suns предпочитает меньшее игровое пространство и меньше мертвых солдат, но она доказала, что тактика и супергерои - отличное сочетание. Этого же хочет добиться и Capes, ведь грядущая супергеройская стратегия наконец-то определилась с датой релиза - уже совсем скоро.

Это Capes. Стратегическая игра, действие которой происходит через 20 лет после победы злодеев, Capes предлагает вам набрать других начинающих супергероев для борьбы с The Company, гнусной организацией, правящей Кинг-Сити. Это все та же стратегия на основе сетки, которую вы знаете и любите у представителей королевского жанра, но с изюминкой, связанной с комиксами.

Вам предстоит набирать и создавать комбинации для своих супергеройских солдат, их способности будут по-разному пересекаться и открывать уникальные возможности на полях сражений. Вы будете получать XP и повышать уровень между основными и побочными миссиями, а дополнительные бонусы пригодятся вам, когда нужно будет расправиться с крупными боссами.

В каждую миссию вы можете взять с собой до четырех героев, причем каждый из них может объединить свои способности с другими, чтобы получить особое умение. Как и в таких играх, как XCOM, важны позиционирование и понимание обстановки. Суперспособности не могут спасти вас от всего, верно? Если вы будете выполнять специфические для каждого героя задания, это даст вам дополнительные очки умений и еще больше миссий для героев.

Capes выйдет в Steam в среду, 29 мая, а пока вы можете скачать бесплатную демоверсию.