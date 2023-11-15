Тактический рогалик C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield выйдет в 2024

В последнем выпуске Weekly Famitsu сообщается, что стратегическая игра с элементами рогалика C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield от студии ACQUIRE выйдет на PlayStation 5 и Switch вместе с ранее анонсированной версией для PC (Steam) в 2024 году. При этоом точная дата не сообщается.

В C.A.R.D.S. RPG: The Misty Battlefield поле битвы окутано туманом, который рассеивается по мере вашего продвижения. Бои основаны на карточках, а для победы в различных ситуациях потребуется применять разные стратегии.

Об игре пока известно немного, но разработчики ранее сообщали, что сюжет расскажет о приключениях доблестного отряда воинов под названием «Наёмники Клаузевица».