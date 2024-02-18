14 марта бизнес-симулятор Cartel Tycoon получит версии для Xbox Series X|S и PS5

Cartel Tycoon, бизнес-симулятор выживания от разработчика Moon Moose и издателя tinyBuild, расширяет свое присутствие на Xbox Series X|S и PlayStation 5 в четверг, 14 марта 2024 г. Игра поддерживает английский, русский, французский, итальянский, немецкий, испанский, бразильский португальский, упрощенный китайский и турецкий языки.

Управляйте безжалостной империей, возглавив многообещающее производство наркотиков, вдохновленное наркоторговлей 80-х и 90-х годов. Превратите скромное фермерское хозяйство в огромную логистическую систему с плантациями, лабораториями, аэродромами и многим другим. Перевозите наркотики и другие ресурсы, не допуская при этом правоохранительных органов и общественного мнения. Защитите бизнес от конкурирующих картелей, Управления по борьбе с наркотиками, ЦРУ и армии посредством насилия, пропаганды или насилия.

Поскольку для роста империи в первую очередь нужен капитал, отмывайте любые заработанные деньги, подкупайте коррумпированных политиков и держите лейтенантов в узде. Принимайте трудные решения с потрясающими последствиями с помощью динамичной системы повествования. Продолжайте возвращаться благодаря возможности повторного прохождения Cartel Tycoon, широкому разнообразию персонажей, десяткам путей и бесконечным стратегическим комбинациям.

В то время как сюжетный режим проводит игроков через десятки часов насыщенного сюжетного игрового процесса, песочница поощряет безудержную креативность благодаря настраиваемым функциям. Если вам предстоит еще более сложная задача, поставьте все на кон в хардкорном режиме перманентной смерти.