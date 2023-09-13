Бизнес-симулятор Cartel Tycoon получит дополнение San Rafaela с огромной картой и игровыми механиками 22 сентября ©

Cartel Tycoon, бизнес-симулятор на выживание от разработчика Moon Moose и издателя tinyBuild, расширяет свою территорию на ПК в Steam, Epic Games Store и GOG с выпуском DLC «San Rafaela» в пятницу, 22 сентября 2023 года.

Откройте отделение в новом живописном месте и расширьте незаконную империю в этом летнем раю с помощью крупнейшего на сегодняшний день DLC для Cartel Tycoon. 12 исследуемых регионов Сан-Рафаэлы предоставляют предприимчивым авторитетам широкие возможности для контроля над торговлей наркотиками на карте, большей, чем в основной игре, наполненной новыми игровыми системами, достопримечательностями и сюжетной кампанией, наполненной новыми персонажами и старыми фаворитами.

Выйти на новую территорию не всегда просто, и за успех приходится платить. Плодородные земли Сан-Рафаэлы являются местом драмы и интриг. Пройдите совершенно новую сюжетную кампанию, пропитанную политикой власти, помогая капо картеля баллотироваться на пост президента Сан-Рафаэлы. Встречайте разноплановых персонажей в истории о предательстве, выживании и старых добрых преступлениях, которые навсегда определят судьбу картеля.

Перемещайте товары, используя новые паромные маршруты, чтобы упростить логистику на дальние расстояния. Обширная речная сеть Сан-Рафаэлы и паромные причалы создают скрытную сеть для контрабандных перевозок, благодаря которой товары ускользают от зорких глаз вражеских организаций. Перемещайте наркотики по разнообразному ландшафту Сан-Рафаэлы, где залитые солнцем береговые линии сменяются лесами, пустынями и спящими вулканами, возвышающимися над горизонтом.

Держите власть под контролем, общаясь с местными мэрами и платя полиции за то, чтобы она сбавила жару. Окунитесь в детализированные городские пейзажи, используйте специальные зоны для всех особых зданий и доминируйте в торговле наркотиками, чтобы стать новым влиятельным игроком Сан-Рафаэлы.