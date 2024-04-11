Представлен вступительный ролик кошачьего приключения Cat Quest 3

Cat Quest 3 - это 2,5D экшен с открытым миром, действие которого разворачивается в фантастическом пиратском мире - Пуррибы. Игроки смогут отправиться в плавание по Пуррибам на собственном корабле вместе со своим верным спутником-духом.

В игре обещают разнообразные подземелья и биомы для исследования. Кроме того, в игре появится новая усовершенствованная боевая система с более жесткими комбо-атаками и сменой оружия.

Впервые в серии игроки будут бороздить моря и сражаться на собственном корабле. Вы сможете исследовать воды на своем корабле, плавно спрыгивать на берег и передвигаться по суше на лапах, чтобы охотиться на врагов.

Кроме того, разработчики утверждают, что игроки смогут отправиться на поиски сокровищ и создать свою собственную историю. Вы сможете исследовать самые глубокие уголки Пуррибского моря на свое усмотрение или помогать персонажам в их поисках.

Наконец, пока нет конкретной даты выхода Cat Quest 3.