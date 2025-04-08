Продажи Cataclismo превысили 250 тысяч копий

Издатель Hooded Horse и студия Digital Sun раскрыли актуальные продажи Cataclismo — стратегии в реальном времени с элементами Tower Defense. По их словам, игра разошлась тиражом свыше 250 тысяч копий.

На достижение этой отметки Cataclismo понадобилось чуть больше девяти месяцев. Напомним, изначально стратегия вышла в раннем доступе Steam 22 июля 2024-го. Недавно — 20 марта 2025-го — она отправилась уже в полноценный релиз, после чего стала доступна также в Epic Games Store и GOG.

В прошлый раз Digital Sun делилась данными о продажах Cataclismo в августе. Тогда она объявила, что игре хватило двух недель на взятие планки в 120 тысяч проданных копий — это рекорд скорости среди проектов студии.

Динамика онлайна Cataclismo в Steam

В свою очередь, Hooded Horse в октябре сообщила, что Cataclismo входит в список изданных ею игр с тиражом свыше 150 тысяч копий, но когда стратегия попала в него — не уточнила.

Сейчас у Cataclismo «очень положительный» рейтинг в Steam. Она получила 3 тысячи отзывов, из которых одобрительными оказался 91%. Пиковый онлайн Steam-версии Cataclismo составил 3 152 человека.