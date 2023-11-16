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Catechesis TBA
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Авторы Yuppie Psycho представили ролевую игру в жанре ужасов Catechesis

butcher69
Новости

10 лет назад студия Baroque Decay отложила свою ролевую игру Catechesis, потому что, по ее словам, "она стала непосильной задачей". Теперь, имея за плечами две признанные инди-игры, студия возрождает Catechesis и говорит, что "намерена завершить то, что начала десять лет назад".

Catechesis - это ролевая игра в жанре хоррор, в которой вы играете за алтарника, одержимого демонами, и благодаря этой ситуации каждый его добрый поступок открывает ворота в ад. Поэтому, закончив работу и учебу, он отправляется в подземелья, чтобы сражаться с демонами по ночам, пытаясь спасти жизнь своему дедушке и не дать миру поддаться воле злых сил.

Как уже говорилось, днем вы будете вести добродетельную жизнь, ходить в школу, работать и встречаться с разными персонажами, а ночью - ходить по подземельям и участвовать в том, что в Baroque Decay называют "медленными боями с основным оружием дальнего и ближнего боя", а также с "прицеливанием" и "уклонением от бросков".

В Catechesis также присутствует элемент стелса, и хотя пока неясно, как он вписывается в повествование и как работает механически, студия утверждает, что он будет связан со световым и звуковым обнаружением. Когда вы не будете прятаться от существ, преследующих вас в подземельях, вы сможете "осветить каждый уголок фонариком или свечой, чтобы обнаружить ценные ресурсы, скрытые пути и древние религиозные предания".

В пресс-релизе разработчики приводят примеры вдохновения от Silent Hill и Persona до Deadly Premonition, что должно создать интригующую смесь. В настоящее время игра разрабатывается для PC, Switch, PlayStation и Xbox.

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