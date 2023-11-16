Авторы Yuppie Psycho представили ролевую игру в жанре ужасов Catechesis

10 лет назад студия Baroque Decay отложила свою ролевую игру Catechesis, потому что, по ее словам, "она стала непосильной задачей". Теперь, имея за плечами две признанные инди-игры, студия возрождает Catechesis и говорит, что "намерена завершить то, что начала десять лет назад".

Catechesis - это ролевая игра в жанре хоррор, в которой вы играете за алтарника, одержимого демонами, и благодаря этой ситуации каждый его добрый поступок открывает ворота в ад. Поэтому, закончив работу и учебу, он отправляется в подземелья, чтобы сражаться с демонами по ночам, пытаясь спасти жизнь своему дедушке и не дать миру поддаться воле злых сил.

Как уже говорилось, днем вы будете вести добродетельную жизнь, ходить в школу, работать и встречаться с разными персонажами, а ночью - ходить по подземельям и участвовать в том, что в Baroque Decay называют "медленными боями с основным оружием дальнего и ближнего боя", а также с "прицеливанием" и "уклонением от бросков".

В Catechesis также присутствует элемент стелса, и хотя пока неясно, как он вписывается в повествование и как работает механически, студия утверждает, что он будет связан со световым и звуковым обнаружением. Когда вы не будете прятаться от существ, преследующих вас в подземельях, вы сможете "осветить каждый уголок фонариком или свечой, чтобы обнаружить ценные ресурсы, скрытые пути и древние религиозные предания".

В пресс-релизе разработчики приводят примеры вдохновения от Silent Hill и Persona до Deadly Premonition, что должно создать интригующую смесь. В настоящее время игра разрабатывается для PC, Switch, PlayStation и Xbox.