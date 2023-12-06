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Сказки Старой Руси TBA
Фэнтези
7 67 оценок

Создатели отечественной игры "Сказки Старой Руси" показали новый тизер с игровым процессом

butcher69
Новости

Российская студия разработчиков 1С Game Studios работающая над проектом "Сказки Старой Руси" представила тизер-трейлер игрового процесса, в котором представлен первый взгляд на боевую часть игрового процесса.

Мы продолжаем активно работать практически над всеми составляющими игрового процесса, поэтому не исключено, что до выхода игры некоторые элементы могут измениться. Однако с основой игрового процесса мы уже определились и готовы представить его публике, – прокомментировал продюсер проекта Денис Мальцев.

"Сказки Старой Руси" основаны на славянской мифологии и русских народных сказках. Эта игра разрабатывается в рамках вселенной Романа Папсуева.

Релиз первого проекта серии запланирован на 2024 год.

19
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Астарот13

Это что, очередная мобильная дрочильня?

6
U1traMagnum

Нет , это очередная пк дрочильня)

-1
Tsssss

Классно что и у нас такое пробуют делать. Хотел бы увидеть аналог многих подобных игр на тематику наших народных сказок.

2
Eclair_93

О боги, что это?))))))))))))))))) Карточный файтинг?

1
AndrewSolt

Чем-то Black Book напоминает

0
Кей Овальд

Было бы интересно, если бы не была карточной. Хотя бы красиво выглядит.

0
TRADS80

Чем то Чёрную книгу напоминает.

0
Alex40001

дешево непрактично скучно... сюжет 2 дизайн 2

0
atrrz1

да пусть делают, но это мало кому будет интересно...

0
temptation23

лайк за нашу культуру, но всё остальное примитивно очень...могли бы уже сделать что то наподобии the banner saga, было бы топ

-1
bysaturn

Кстати было бы неплохо

0
Turlion

Если честно, то хрень. Когда анонсировали проект, я думал он будет чуть мрачнее, так как видел работы автора в ч/б, но эта палитра меня расстраивает и не привлекает... А так если судить саму игру, то есть куча аналогов, где такая боевка выглядит более динамично, интересно и приятнее. Тут конечно показали 2 секунды от скила и всё ещё 100 раз переделают, но честно даже не зацепило... Сшишком растянуто и эти свечения выбиваются из общей стилистики рисованных сказок.

-1
Space marine286

Конечно никогда особо не играл карточные игры, но данному проекту дам шанс. Да и молодцы разработчики, что не ставят перед собой наполеоновские планы, когда рука ещё не набита создавать ААА-проекты.

-4