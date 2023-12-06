Создатели отечественной игры "Сказки Старой Руси" показали новый тизер с игровым процессом

Российская студия разработчиков 1С Game Studios работающая над проектом "Сказки Старой Руси" представила тизер-трейлер игрового процесса, в котором представлен первый взгляд на боевую часть игрового процесса.
Мы продолжаем активно работать практически над всеми составляющими игрового процесса, поэтому не исключено, что до выхода игры некоторые элементы могут измениться. Однако с основой игрового процесса мы уже определились и готовы представить его публике, – прокомментировал продюсер проекта Денис Мальцев.
"Сказки Старой Руси" основаны на славянской мифологии и русских народных сказках. Эта игра разрабатывается в рамках вселенной Романа Папсуева.
Релиз первого проекта серии запланирован на 2024 год.
Это что, очередная мобильная дрочильня?
Нет , это очередная пк дрочильня)
Классно что и у нас такое пробуют делать. Хотел бы увидеть аналог многих подобных игр на тематику наших народных сказок.
О боги, что это?))))))))))))))))) Карточный файтинг?
Чем-то Black Book напоминает
Было бы интересно, если бы не была карточной. Хотя бы красиво выглядит.
Чем то Чёрную книгу напоминает.
дешево непрактично скучно... сюжет 2 дизайн 2
да пусть делают, но это мало кому будет интересно...
лайк за нашу культуру, но всё остальное примитивно очень...могли бы уже сделать что то наподобии the banner saga, было бы топ
Кстати было бы неплохо
Если честно, то хрень. Когда анонсировали проект, я думал он будет чуть мрачнее, так как видел работы автора в ч/б, но эта палитра меня расстраивает и не привлекает... А так если судить саму игру, то есть куча аналогов, где такая боевка выглядит более динамично, интересно и приятнее. Тут конечно показали 2 секунды от скила и всё ещё 100 раз переделают, но честно даже не зацепило... Сшишком растянуто и эти свечения выбиваются из общей стилистики рисованных сказок.
Конечно никогда особо не играл карточные игры, но данному проекту дам шанс. Да и молодцы разработчики, что не ставят перед собой наполеоновские планы, когда рука ещё не набита создавать ААА-проекты.