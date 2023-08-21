Градостроительный симулятор в китайской тематике Celestial Empire получит бесплатный пролог ©

President Studio представила бесплатный пролог для своего градостроительного симулятора в китайской тематике Celestial Empire и его древний фантастический мир.

Celestial Empire: Prologue — это уникальная история, созданная как введение в нашу полную игру. Благодаря этому игроки могут бесплатно взглянуть на то, что может предложить Поднебесная, до официального релиза. Пролог не будет включать в себя все функции, доступные в полной версии, но позволит вам окунуться в наш климатический градостроительный опыт, исследуя увлекательный мир Древнего Китая.

Премьера состоится перед выходом полной версии игры, чтобы вы могли ознакомиться с механикой и функциями игры.

На ваши плечи легла тяжелая задача, но вас выбрали не просто так. Оправдайте эти чрезмерные ожидания и создайте город, который станет жемчужиной Китая и источником огромной гордости для будущих поколений. Примите на себя обязанности нового губернатора провинции, проектируйте городские и сельские постройки в своем собственном уникальном стиле. Почувствуйте очарование местной природы, свободно смешивая ее с традиционной китайской архитектурой. Однако помните, что сами боги наблюдают за каждым вашим шагом. Если вы споткнетесь и попадете в их немилость, вы рискуете пригласить демонов и стихийные бедствия, чтобы нанести ущерб вам и вашим подданным. Не попадите в их опалу, иначе демоны, наряду со стихийными бедствиями, могут доставить вам и вашим крестьянам очень тяжелые времена.

Приготовьтесь к увлекательному опыту, созданному разработчиками с особой тщательностью. Исследуйте эстетику, основанную исключительно на древнем Китае и его традициях. Наблюдайте, как детализированные здания и богатая природа объединяются воедино, и наслаждайтесь потрясающими визуальными эффектами, исследуя карту, созданную вручную.