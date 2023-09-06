Трейлер сюжетного DLC The Gloom Below для хоррора The Chant раскрывает дату выхода ©

Помните The Chant, психологический ужастик от Brass Token, вышедший в конце прошлого года? Теперь он возвращается в виде дополнения The Gloom Below. Действие этого DLC разворачивается после сюжета базовой игры и выходит 12 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.

По сюжету Джесс и Ким, пережившие испытания на Острове Славы, оказываются втянутыми в глубины "слияния" между реальным миром и Мраком. Вам предстоит работать с семьей Антона и попытаться избежать их участи, создавая новое оружие и улучшая способности. Цель - уничтожить сердце Мрака, для чего необходимо пройти множество сражений и собрать ингредиенты.

Интересно, что в DLC говорится о возможности повторного прохождения и "экспериментирования", что может указывать на более открытую структуру. Следите за подробностями, когда оно выйдет на следующей неделе. Конечно, если вы уже являетесь владельцем базовой игры, то The Gloom Below будет бесплатным.