Трейлер сюжетного DLC The Gloom Below для хоррора The Chant раскрывает дату выхода

Помните The Chant, психологический ужастик от Brass Token, вышедший в конце прошлого года? Теперь он возвращается в виде дополнения The Gloom Below. Действие этого DLC разворачивается после сюжета базовой игры и выходит 12 сентября для Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
По сюжету Джесс и Ким, пережившие испытания на Острове Славы, оказываются втянутыми в глубины "слияния" между реальным миром и Мраком. Вам предстоит работать с семьей Антона и попытаться избежать их участи, создавая новое оружие и улучшая способности. Цель - уничтожить сердце Мрака, для чего необходимо пройти множество сражений и собрать ингредиенты.
Интересно, что в DLC говорится о возможности повторного прохождения и "экспериментирования", что может указывать на более открытую структуру. Следите за подробностями, когда оно выйдет на следующей неделе. Конечно, если вы уже являетесь владельцем базовой игры, то The Gloom Below будет бесплатным.
Очень слабая игра с графикой и геймплеем прямиком из 2004 года. Сюжет тоже полная муть.
похожа на старфилд))