Приключенческая головоломка Chants of Sennaar вышла на ПК и консоли ©

Издательство Focus Entertainment и инди-студия Rundisc выпустили Chants of Sennaar, завораживающую приключенческую игру-головоломку, в которой вам предстоит расшифровывать глифы, чтобы разгадать тайны мира забытых языков. Игра уже доступна на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One, а бесплатная демоверсия также доступна на всех платформах.

Разделенные с незапамятных времен, Народы Башни больше не разговаривают друг с другом. Но говорят, что однажды Путешественник обретет мудрость разрушить стены и восстановить Баланс. Исследуйте и откройте для себя увлекательный мир, где люди забыли свое прошлое.

Chants of Sennaar создают красочную и поэтичную обстановку, вдохновленную мифом о Вавилоне, визуально опираясь на работы европейских художников-комиков и смесь архитектурных стилей. Пройдите бесконечные шаги огромного лабиринта, раскройте зловещую правду и раскройте тайны этой захватывающей вселенной, где древние языки являются одновременно замком и ключом.

Наряду с выпуском Chants of Sennaar, Focus и Rundisc также объявили сегодня о выпуске эксклюзивного винилового издания потрясающего инструментального оригинального саундтрека к игре, написанного Томасом Брюне.