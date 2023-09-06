Приключенческая головоломка Chants of Sennaar вышла на ПК и консоли

Издательство Focus Entertainment и инди-студия Rundisc выпустили Chants of Sennaar, завораживающую приключенческую игру-головоломку, в которой вам предстоит расшифровывать глифы, чтобы разгадать тайны мира забытых языков. Игра уже доступна на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 4 и Xbox One, а бесплатная демоверсия также доступна на всех платформах.
Разделенные с незапамятных времен, Народы Башни больше не разговаривают друг с другом. Но говорят, что однажды Путешественник обретет мудрость разрушить стены и восстановить Баланс. Исследуйте и откройте для себя увлекательный мир, где люди забыли свое прошлое.
Chants of Sennaar создают красочную и поэтичную обстановку, вдохновленную мифом о Вавилоне, визуально опираясь на работы европейских художников-комиков и смесь архитектурных стилей. Пройдите бесконечные шаги огромного лабиринта, раскройте зловещую правду и раскройте тайны этой захватывающей вселенной, где древние языки являются одновременно замком и ключом.
Наряду с выпуском Chants of Sennaar, Focus и Rundisc также объявили сегодня о выпуске эксклюзивного винилового издания потрясающего инструментального оригинального саундтрека к игре, написанного Томасом Брюне.
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