Шутер-головоломка от третьего лица Children of the Sun выйдет 9 апреля

Издатель Devolver Digital и разработчик Рене Ротер объявили, что шутер-головоломка от третьего лица Children of the Sun выйдет на PC через платформу Steam 9 апреля.
Главная героиня, испытывающая неистовый гнев, ведет войну против Культа в одиночку, уничтожая культистов одного за другим, пулю за пулей, пока не достигнет своей истинной цели: ЛИДЕРА. В ходе своего пути ей предстоит раскрыть темную правду об этом загадочном ордене и о зверствах, совершаемых ими во имя своего хозяина.
В этом тактическом шутере-головоломке от третьего лица игрок управляет одной пулей, направляя ее через все более сложные и трудные уровни, чтобы убить культистов, запустить ловушки и изменить окружающую обстановку. Каждый выстрел имеет значение, и безжалостная точность вознаграждается.