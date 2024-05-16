В EGS сегодня начнется раздача Dragon Age Inquisition - Game of the Year Edition

Надёжный инсайдер billbil-kun сообщил, что сегодня в Epic Games Store начнется бесплатная раздача Dragon Age Inquisition – Game of the Year Edition.
Эта акция будет проходить в рамках ежегодной распродажи Epic Games Store Mega Sale, которая стартует сегодня, 16 мая, и продлится до 13 июня.
Раздача игры также начнётся сегодня в 18:00 МСК, и её можно будет получить до 23 мая (18:00 МСК). В это издание входит не только основная игра, но и все дополнительные наборы контента, такие как ездовые животные, броня, новые возможности для кастомизации крепости и прочее.
Мне почему то это игра корейские гриндилки напомнила, убей 15 волков, убей 15 ос, убей 15 солдат, захвати флажок там, захвати флажок там. Тотальное разочарование.
Гринда там конечно овер до. уя, но все таки положительных моментов больше, сюжет так и вообще пушка, а дополнение чужак уже без гринда. В общем и целом это удачная часть, нужно пройти этот гринд первого акта, дальше лучше
Говорят, что сначала эту часть делали под ммо, но потом планы поменялись, но наработки уже не стали убирать. Мое субъективное мнение: если бы не было ммо составляющей, то игра была бы очень хорошей, а так, нормалек.
Есть такое. Это ощущается в первом регионе. И всё это можно скипнуть, если придерживаться сюжетных заданий и не уходить в спасение овец и т.п.
Какой гринд? Почему все про гринд ноют. Я дважды игру прошёл. Ниразу не было ситуации, что мне нужно гриндить. Базовых ресурсов для крафтов море. Редкие покупаются в любом магазине. Всё. Да и крафт там необходим раза 3-4 за игру, шмоток на долго хватает.
Собери овердофига цветочков для Крафта, бегая в одни и те же локации. Хорошо хоть, что трейлеры решали эту проблему и просто экономили время.
Если кто-то решится играть, то рекомендую, после вступления, поставить несколько модов и игра из "ну такое" превратится в годноту.
Мод на отключение времени в ставке командования (политическая карта мира)
Мод на бесконечный инвентарь, т.к. 90% возвращений на базу будет происходить исключительно из-за забивания инвентаря. И это в какой-то момент превратится в рутину.
Мод на отключение анимации лутования. Когда подбираешь очередные коренья или минералы. Где-то на nexus лежит.
Мод на камеру от автора на Playground. Потому что оригинальная камера в ПК-версии -- не самая кинематографичная
Готовая сборка - DAIModsPack" [1.3] на Playground
Главное с графическими модами осторожнее быть, а то игра "помрёт". Я на графику что-то ставил и сё, ДЛС сюжетное не мог начать из-за вылета, который не фиксился.
в ставке командования просто можно на пека часы переставлять перед окончанием игры потом заводить чекнуть лут, ставить новый квест, выходить из игры ставить часы обратно и на следующий день заходить изи чекать лут,ставить новый и пока бегаешь все лутаешь еще заберешь квесты и очень быстр все задания кончатся останутся только на фарм.
остальные моды на любителя и бессмысленные возможно тоу. инвентарь не сильно забиваться в отличии от ведьмака и типичной беседки например то где с тгм лучше играть.
Увы я купил на релизе, когда еще верил в Bioware.
Так игра хорошая, нужно только пережить первый акт
Биовар дно не пробили. Андромеда ладно, скорее, перезапуск основной трилогии для зумеров, которые вообще про Шепарда не слышали, 50/50. Но с инквизицией всё окей. Всё тот же драгон ейдж. Что первый, что второй со своими историями и прочим.
Только сейвы с прошлых частей открутили.
Мир мертвый, интересных квестов нет, кроме квестов сопартийцев. Боевка не понравилась, нельзя тонко настроить сопартийцев, выбора мало на, что-то влияющего, сюжет не поражает. На 6 макс для меня.
Там был сайт, чтобы переносить сейвы я другим помогал это делать))) Но в конечном итоге они не влияли и еще внешность моего гг не сохранилась почему-то при переносе.
Надеюсь в 4й части MMO не будут выпирать из-за всех щелей.
О, интересно, хотя, геймплейно, игра так себе.
скорей всего в россии не будет раздавачи
будет ))
хе-хе, раздача, но не та :D
Мда... И ... шо!
Эх, знал бы я в 2014-м, что за эти 10 лет так ни разу ее и не запущу, купил бы что-нибудь другое..))
Блт тока купил её в стиме
пройдя пиратку я знаю что вот эту игру я точно забирать даже бесплатно не буду, еле вытерпел. Игра до ужаса растянута, я с ЧИТАМИ проходил игру 80! часов - и это не основной сюжет, а какие-то задачи на карте(которые можно "скипать" изменяя время в компе) и "исследование" локаций. Единственное что мне понравилось так это персонаж Коул - очень хорошо и интересно прописан (и без повестки).
upd: почитал комменты, Danny Lamb https://www.playground.ru/dragon_age_3_inquisition/news/v_egs_segodnya_nachnetsya_razdacha_dragon_age_inquisition_game_of_the_year_edition-1699201#30279483 - очень хорошие моды порекомендовал, если будите впервые играть, то крайне рекомендую (когда я играл, у меня этого не было)
Дак а у нас то она , в РФ доступна? Кажется нет
С чего бы?
Не доступна, EA уже как два года убрали все продажи для рф рынка.
Бесячья новость, бесплатно но не для нас
Для всех кто плюют на ограничения или новый акк завёл либо сменил регион.
Игра огонь. Один раз прошёл на PS4, не так давно купил по скидкам на Хбокс, а тут такое 👏