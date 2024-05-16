В EGS сегодня начнется раздача Dragon Age Inquisition - Game of the Year Edition

Когда небеса буквально развернутся над смертными, на землю ступит хаос. Тедас и так является землей раздора, где постоянно бушует война, поглощающая все больше жизней. Теперь на ее счету будут и души, поскольку демоны и их приспешники уже успели разбрестись по свету, дабы посеять семя зла во всех его уголках.

Раз уж сами отродья, что вызывают животный страх, выбрались из своего мерзкого мира, свалившись с небес, защищать себя придется самим, а если хватит силы духа, то и всех окружающих. На защиту Тедаса встает возглавленная вами инквизиция, несущая покой всем, кто оголил меч и выпустил когти против невинных. Но что есть вина?

Это вам и проедется решить, попутно изменяя облик всего Тедаса, чутко реагирующего на любые ваши поступки. Если целый мир готов преобразиться по одному взмаху меча, то что же будет с вашими сокомандниками, которые преследуют лишь свои интересы внутри вашего отряда. Узнаете ли вы мотивы каждого из них? И снова это зависит лишь от вас.