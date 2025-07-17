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Chinese Frontiers 19.06.2025
Симулятор, Выживание, Инди, От первого лица, Средневековье
7.4 19 оценок

Обновление 1.021 для Chinese Frontiers

Aleksandr K. Aleksandr K.

Баланс игрового процесса

В этом обновлении разработчики внесли значительные изменения на основе отзывов сообщества:

  • Баланс крафта с железом — Железные детали, металлические инструменты и механизмы.
  • Обработанный нефрит — изменена стоимость создания.
  • Баланс добывающих инструментов — исправлен урон кирок и топоров (обычных и улучшенных).
  • Добавлены недостающие материалы для некоторых построек (Девятиарочный мост, Ферма).

Основные исправления

Студия улучшила механику и устранила ряд ошибок:

  • Исправлен критический баг, блокирующий меню управления деревней.
  • Предметы квестов больше нельзя продавать.
  • Наборы механизмов больше не являются квестовыми предметами.
  • Исправлен баг, позволяющий разрушать механизмы и другие объекты топором.
  • Устранены мелкие проблемы склада: изменение точки путешествия, расширение зоны строительства, удаление старых точек.
  • Исправлены баги в монументе «Небесная лестница» — прогресс строительства и недостающие материалы.
  • Устранена ошибка сохранения при строительстве Девятиарочного моста (цель «Уничтожить деревянные леса»).
  • Прогресс строительства теперь отображается после закладки фундамента.
  • Мелкие исправления в системе фермерства.
  • Доработки системы сохранения и загрузки.
  • Исправлено неправильное соединение широких/узких лесов с лестницами.

Улучшения интерфейса

Разработчики продолжают улучшать UI для большего удобства:

  • Горячие клавиши в крафте — исправлены баги:
    Блокировка станка/меню при использовании горячих клавиш.
    Некорректное переключение между меню крафта.
  • Добавлены пропущенные иконки (мастерская ремесленника в меню деревни, железные прутья в меню знаний).
  • Улучшено масштабирование обучающих материалов в меню знаний.
  • Ресурсы в журнале квестов теперь корректно учитывают предметы из инвентаря и каравана.
  • Устранены проблемы с потерей фокуса курсора.
  • Исправлены повторяющиеся уведомления о «новых разблокированных предметах».
  • В меню загрузки теперь отображаются только рабочие сохранения.
  • Добавлена навигация в некоторых меню.
  • Номер версии теперь отображается в главном меню и на паузе.

…И это не всё!

Вот ещё несколько важных исправлений:

Растения:

  • Обновлены и исправлены коллекционные растения в пустыне — теперь кориандр легче найти.
  • В горной местности стало больше лавровых листьев.
  • Лотосы теперь подсвечиваются контуром.

Квесты:

  • Персонажи с поздних этапов игры больше не показывают подсказки раньше времени.
  • Исправлены сломанные цели в квестах:
    «Нашествие саранчи», «Испытание короля бандитов», «Лотосовый сад императора».
  • Мелкие исправления в квестах: «Декоративное искусство», «Ткачиха и пастух», «Торговец Шёлкового пути».
  • Добавлены пропущенные маркеры точек интереса.
  • Исправлен опциональный диалог в квесте «Инженерия II», который мог вызывать крах игры.

NPC:

  • Рыбак теперь появляется в правильном месте (а не под землёй).
  • Жители деревни могут выращивать растения для красителей.

Диалоги:

  • Устранён пустой вариант диалога, вызывавший крах.
  • Добавлены пропущенные озвучки в квестах «Металлообработка» и «Переговоры».

Звук:

  • Уменьшена интенсивность звуков воды на реке (особенно при строительстве моста).
  • Добавлены недостающие звуки для декораций — колокола и гонги.
  • Мелкие исправления: звуки шагов, звук мельницы на реке, атмосферные звуки в мастерских, обновление звуков NPC.
  • Громкость на экранах загрузки теперь соответствует настройкам.
  • Исправлена система смены музыкальных треков.
  • Оптимизация FMOD-банков и аудиофайлов.

Графика:

  • Объекты на смотровых площадках больше не парят в воздухе.
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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

помните в титан квест по доп заданию на великой китайской стене нужно было огромного пенга убить?