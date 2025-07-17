Обновление 1.021 для Chinese Frontiers

Баланс игрового процесса
В этом обновлении разработчики внесли значительные изменения на основе отзывов сообщества:
- Баланс крафта с железом — Железные детали, металлические инструменты и механизмы.
- Обработанный нефрит — изменена стоимость создания.
- Баланс добывающих инструментов — исправлен урон кирок и топоров (обычных и улучшенных).
- Добавлены недостающие материалы для некоторых построек (Девятиарочный мост, Ферма).
Основные исправления
Студия улучшила механику и устранила ряд ошибок:
- Исправлен критический баг, блокирующий меню управления деревней.
- Предметы квестов больше нельзя продавать.
- Наборы механизмов больше не являются квестовыми предметами.
- Исправлен баг, позволяющий разрушать механизмы и другие объекты топором.
- Устранены мелкие проблемы склада: изменение точки путешествия, расширение зоны строительства, удаление старых точек.
- Исправлены баги в монументе «Небесная лестница» — прогресс строительства и недостающие материалы.
- Устранена ошибка сохранения при строительстве Девятиарочного моста (цель «Уничтожить деревянные леса»).
- Прогресс строительства теперь отображается после закладки фундамента.
- Мелкие исправления в системе фермерства.
- Доработки системы сохранения и загрузки.
- Исправлено неправильное соединение широких/узких лесов с лестницами.
Улучшения интерфейса
Разработчики продолжают улучшать UI для большего удобства:
- Горячие клавиши в крафте — исправлены баги:
Блокировка станка/меню при использовании горячих клавиш.
Некорректное переключение между меню крафта.
- Добавлены пропущенные иконки (мастерская ремесленника в меню деревни, железные прутья в меню знаний).
- Улучшено масштабирование обучающих материалов в меню знаний.
- Ресурсы в журнале квестов теперь корректно учитывают предметы из инвентаря и каравана.
- Устранены проблемы с потерей фокуса курсора.
- Исправлены повторяющиеся уведомления о «новых разблокированных предметах».
- В меню загрузки теперь отображаются только рабочие сохранения.
- Добавлена навигация в некоторых меню.
- Номер версии теперь отображается в главном меню и на паузе.
…И это не всё!
Вот ещё несколько важных исправлений:
Растения:
- Обновлены и исправлены коллекционные растения в пустыне — теперь кориандр легче найти.
- В горной местности стало больше лавровых листьев.
- Лотосы теперь подсвечиваются контуром.
Квесты:
- Персонажи с поздних этапов игры больше не показывают подсказки раньше времени.
- Исправлены сломанные цели в квестах:
«Нашествие саранчи», «Испытание короля бандитов», «Лотосовый сад императора».
- Мелкие исправления в квестах: «Декоративное искусство», «Ткачиха и пастух», «Торговец Шёлкового пути».
- Добавлены пропущенные маркеры точек интереса.
- Исправлен опциональный диалог в квесте «Инженерия II», который мог вызывать крах игры.
NPC:
- Рыбак теперь появляется в правильном месте (а не под землёй).
- Жители деревни могут выращивать растения для красителей.
Диалоги:
- Устранён пустой вариант диалога, вызывавший крах.
- Добавлены пропущенные озвучки в квестах «Металлообработка» и «Переговоры».
Звук:
- Уменьшена интенсивность звуков воды на реке (особенно при строительстве моста).
- Добавлены недостающие звуки для декораций — колокола и гонги.
- Мелкие исправления: звуки шагов, звук мельницы на реке, атмосферные звуки в мастерских, обновление звуков NPC.
- Громкость на экранах загрузки теперь соответствует настройкам.
- Исправлена система смены музыкальных треков.
- Оптимизация FMOD-банков и аудиофайлов.
Графика:
- Объекты на смотровых площадках больше не парят в воздухе.
помните в титан квест по доп заданию на великой китайской стене нужно было огромного пенга убить?