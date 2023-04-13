Chrono Odyssey 2023 г.
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Chrono Odyssey жива и выйдет во всем мире на ПК и консолях, мобильных версий не будет

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R_Mor
Новости

Прошло много времени с тех пор, как мы в последний раз слышали о Chrono Odyssey. К счастью, проект все еще жив, и - судя по сообщениям в твиттере - разработчики планируют одновременный глобальный релиз для всех регионов.

Также было подтверждено, что MMORPG выйдет только на ПК и консолях. Мобильной версии не будет, так что можете не беспокоиться на этот счет.

Пока об игре мало что известно. Все, что мы получили на данный момент - это эпический трейлер двухгодовалой давности с несколькими скриншотами и буквально тремя предложениями об игре. Chrono Odyssey должна поразить нас удивительным миром ("выходящим за пределы времени и пространства"), свободным подходом к классам персонажей и масштабными RvR-сражениями.

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