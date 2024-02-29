Разработчики Chrono Trigger размышляют над крупнобюджетным ремейком игры в стиле Final Fantasy 7

В портфолио Square Enix есть множество по-настоящему культовых ролевых игр от японских разработчиков. Помимо всем известной серии Final Fantasy, которая до сих пор получает новые части и высокобюджетные ремейки, компания владеет правами на не менее знаковую игру под названием Chrono Trigger. Судя по всему, у игроков есть реальные шансы увидеть обновленное издание знаменитого проекта. По крайней мере, разработчики игры активно обсуждают создание дорогого ремейка.

Ведущий геймдизайнер Chrono Trigger, Ёсинори Китасэ, выступая на подкасте My Perfect Console, поинтересовался у слушателей и игроков, какую бы они хотели видеть современную версию Chrono Trigger. Разработчик признался, что по-прежнему питает большую любовь к этому проекту и надеется в будущем предоставить возможность новому поколению геймеров ознакомиться с ним. Для этого он предлагает, как минимум, три варианта обновления игры: обычный порт, визуальный ремастер с небольшими улучшениями или полноценный ремейк в стиле недавнего Final Fantasy 7.

Как отметил ведущий подкаста Саймон Паркин, Chrono Trigger можно было бы возродить для новых консолей и ПК по образцу успешной The Legend of Zelda: Link's Awakening. Это позволило бы сохранить геймплейные особенности и основной сюжет. Сам Китасэ положительно встретил это предложение, но отметил, что крупнобюджетный ремейк давал бы больше возможностей. Переосмысление игры в духе Final Fantasy 7 Remake может дать разработчикам шанс рассказать больше историй в открытом мире, а игрокам — более современный игровой опыт от прохождения.

В настоящее время Китасэ занят трилогией Final Fantasy VII Remake, но после завершения работы над ней возможно, команда разработчиков займется ремейком Chrono Trigger или даже Final Fantasy VI.