Опубликованы новые скриншоты градостроителя Citadelum в стиле Age of Mythology

Abylight Studios поделились новыми скриншотами Citadelum. Эта стратегическая игра с атмосферой Age of Mythology в настоящее время планируется к выпуску для ПК в 2024 году, а ее консольные порты также находятся в разработке.

Citadelum — это градостроительный симулятор Древнего Рима, о котором первоначально было объявлено в январе 2024 года. Игра, разрабатываемая Abylight Barcelona, позволит игрокам строить поселения, прокладывать торговые пути на карте мира, похожей на Civilization, и вести легионы в войну. В игре также будут присутствовать некоторые фантастические элементы в виде божеств, которые реализованы в духе Age of Mythology, особенно в сочетании с жанром, сеттингом и художественным стилем игры.

В соответствии с древней мифологией, вдохновившей её, боги в Citadelum не все доброжелательны, но склонны к очень человечному поведению, такому как перепады настроения и безжалостность. У них также есть соперничество, поэтому уважение к одному может навлечь на себя гнев другого. Обеспечение счастья этих божественных существ — один из трех определяющих столпов игрового цикла Citadelum, наряду со строительством городов и стратегическим расширением посредством торговли, войны или их комбинации.

Выход Citadelum для ПК запланирован на третий квартал 2024 года. Консольные порты также находятся в стадии разработки, и их планируется запустить после релиза на ПК. Заявлена также поддержка Steam Deck.