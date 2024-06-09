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Phantom Blade Zero TBA
Экшен, От третьего лица
8.1 121 оценка

Стали известны новые подробности мрачного экшена Phantom Blade Zero

monk70
Новости

Phantom Blade Zero — это новая экшен-RPG с мрачным художественным стилем, быстрыми боями и стилем кунг-фу-панк, который сочетает в себе традиционный бой Уся с уникальным фэнтезийным стилем. Основатель S-Game Soulframe и руководитель локализации Дэвид Чжэн в новом практическом показе геймплея рассказали больше про грядущий проект.

  • Команда хотела уловить креативность и дух эпохи PS1 и PS2.
  • Игра объединяет старомодные комбо-ориентированные традиционные действия в многослойную, многоходовую карту в стиле Souls, множество областей для исследования, скрытые сундуки и т. д.
  • Боёвка в Phantom Blade Zero может выглядеть как в серии Souls, но больше похожа на игровой процесс в стиле комбо в Devil May Cry, быстрый темп, гиперагрессивный, сильно вдохновленный китайскими боевыми искусствами Уся, акробатическое шоу.
  • ▪Связывание множества различных комбо из нескольких видов оружия + ультимативные атаки.
  • 30 различных видов оружия в игре + вспомогательные гаджеты "фантомные края" (пушка «Тигр», лук и стрелы и т. д.).
  • Защиту можно пробить, сломав счетчик Ша-Чи (например, выносливость).
  • Парирование важно, некоторые атаки можно парировать или идеально уклониться и получить «Призрачный шаг» — контратаку парирования.
  • Скатывайтесь по скалам, бегайте по стенам, отменяйте контекстные движения, чтобы достичь скрытых областей и т. д.
  • Разработка началась в 2022 году, основной игровой процесс завершен, теперь следующим шагом станет наполнение игры контентом; Дата релиза пока еще далека.
  • В начале 2023 года команда встретилась с Sony. Шухей Ёсида и Кристиан Свенссон стались в восторге от увиденного.
  • Проект получил инвестиции от Tencent и «большую» поддержку разработки и маркетинга от PlayStation. Полные затраты на разработку, вероятно, достигнут около 55 млн долларов.
  • Основные источники вдохновения команды: Bloodborne, SIFU и Metal Gear Rising: Revengeance.
  • Основная история длится около 20-30 часов с несколькими концовками (в другом интервью говорится о 30-40 часах).
  • Подтверждены эндгейм и многопользовательский контент, многопользовательские подземелья, режим схватки с боссами, бездны Rogue like.
  • Бывший арт-директор FromSoftware Майкл Чанг в команде (работал над Demon's Souls и Dark Souls).
  • Легендарный хореограф экшена Кэндзи Танигаки работает со студией.

Phantom Blade Zero выйдет на PlayStation 5 и ПК.

15
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Walеn

Пожалуй, самый интересный для меня проект за последние несколько лет. Надеюсь разрабы не подведут, ибо по трейлерам это отвал всего лично для меня.

9
Gradient_Zero

Игра достойная предзаказа на PlayStation

3
SoRaS3

Предзаказа в кредит!

ps. Идём в ногу со временем. ))

2
ZackSnyder

пока что самый интересный продукт, показанный на фестивале. прямо заинтриговали и продали.

3
SoRaS3

Как только не обзывают проект, и Соулслайк, и Экшн и даже Мрачный экшн. ))

2
Комментарий удален
hpi

На завод пи#дуй во там реально заработок.

2
Abramski90

Я ДС как бы вообще далек,так видео смотрел,но 1ую игру прошел это LofP , крайне понравилась,и вот смотрю на это - ну блин я бы сыграл,может бы и зашла,ххз)) но желание сыграть точно есть) смотрится довольно таки неплохо,анимации классные

0