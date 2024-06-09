Стали известны новые подробности мрачного экшена Phantom Blade Zero

Вас ждёт история о приключениях Соула, элитного наёмного убийцы из тайной и влиятельной организации «Орден». Однажды Соул стал жертвой ложного обвинения в убийстве своего главы и чуть не погиб от рук своих бывших соратников. Его жизнь спас таинственный целитель, который дал ему особое лекарство. Но это лекарство не излечит Соула, а лишь продлит его существование на 66 дней. За это время герой должен раскрыть заговор, разоблачить настоящего убийцу и отомстить за предательство.