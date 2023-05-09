Cities: Skylines 10.03.2015
8.8 1 739 оценок

Cities: Skylines Remastered получила новые дополнения для PS5 и Xbox Series X

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monk70
Новости

Paradox Interactive продолжает работу над Cities: Skylines Remastered Edition, доступной для PS5 и Xbox Series X/S c новый контентом, который ранее появился для оригинала.

Для ветеранов Cities: Skylines недавно выпущенный контент уже знаком: пакет Plazas & Promenades дополняется пакетом World Tour Bundle, включая пакет Financial Districts. Все три DLC ранее были выпущены для ПК и консолей; любой, у кого уже есть один или несколько обновленных материалов, получит новые версии для Playstation 5 или Xbox Series X бесплатно.

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