Обновление Cities: Skylines принесет новые транспортные средства и многое другое позже в этом месяце ©

Мы приближаемся к выпуску последнего официального дополнения Cities: Skylines, и Colossal Order и Paradox раскрыли подробности о бесплатном обновлении, которое выйдет вместе с DLC.

Hotels & Retreats станет последним дополнением Cities: Skylines перед тем, как разработчики сосредоточатся на Cities: Skylines II. Это обновление выйдет вместе с этим расширением 23 мая и будет бесплатным для всех игроков, добавляя новые транспортные средства, новые дороги, новые здания и украшения. Как всегда, определенный контент потребует от вас наличия определенных дополнений.

По сути, владельцы базовой игры получают доступ к нескольким транспортным средствам, а также к некоторым новым типам деревьев, чтобы украсить свой город. Оттуда различные комбинации дополнений дадут вам дополнительные дороги, транспортные средства и украшения, а также новые здания для игры.

Полные примечания к патчу содержат много дополнительной информации о небольших изменениях и настройках.