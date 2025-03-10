Paradox Interactive празднует 10-летний юбилей градостроительного симулятора Cities: Skylines

Paradox Interactive отмечает 10-летие Cities: Skylines, одной из самых успешных градостроительных игр в истории. С момента выхода в 2015 году проект стал глобальным феноменом, собрав 45 миллионов игроков по всему миру. Разработанная финской студией Colossal Order, игра получила более 60 расширений и DLC, а в 2023 году вышел полноценный сиквел.

По словам генерального директора Colossal Order Мариины Халликайнен, команда изначально мечтала создать свободный и творческий градостроительный конструктор, и благодаря преданному сообществу эта мечта превратилась в долгосрочный успех.

Paradox Interactive подготовила ряд подарков и новых релизов для обеих частей Cities: Skylines:

18 марта 2025 года владельцы Cities: Skylines II получат бесплатное обновление Anniversary, добавляющее новые парки и праздничные здания. В тот же день выйдут три контент-пака и три радиостанции, доступные как отдельно, так и в составе Ultimate Edition:

Dragon Gate — китайская архитектура и рыночные кварталы.

Leisure Venues — новые зоны развлечений, парки и места отдыха.

Mediterranean Heritage — здания в стиле Испании, Италии, Португалии и юга Франции XV-XIX веков.

Радиостанции: Atmospheric Piano, Jade Road, Feelgood Funk.

25 марта 2025 года оригинальная Cities: Skylines получит юбилейное обновление, добавляющее динамические парки, внешний вид которых изменяется в зависимости от установленных DLC. В тот же день выйдут:

Emerging Downtown — новые стили и размеры зданий для оживленных центров.

Countryside — сельский антураж: библиотеки, фермерские рынки и ратуши.

Радиостанция "Гармония урожая" — музыка в кантри-стиле.

С 13 марта стартует подписка, включающая все 65+ DLC за единую ежемесячную плату.

Специальное "предложение по завершению" поможет существующим игрокам пополнить коллекцию DLC со скидками.