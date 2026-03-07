Разработчики Cities: Skylines добавят бесплатные нововведения к релизу Race Day

Разработчики Cities: Skylines рассказали о бесплатном обновлении, которое выйдет одновременно с дополнением Race Day. Патч станет доступен всем игрокам и не потребует покупки самого DLC.

Одним из заметных нововведений станут дорожные ограждения. Игрокам позволят устанавливать заборы вдоль дорог по аналогии с деревьями, которые можно размещать вдоль трасс. Ограждения поддерживаются на большинстве типов дорог, а их направление можно свободно менять.

Также в игре появятся два новых крупных рекламных щита. Их можно будет устанавливать в городе как декоративные объекты, при этом ночью они будут подсвечиваться.

Еще одним новшеством станет информационный режим занятости. Он позволит быстро оценить ситуацию на рынке труда в городе: игроки смогут увидеть районы с нехваткой работников, а также места, где проживает больше всего безработных жителей.

Выход дополнения Race Day намечен на 10 марта 2026 года.