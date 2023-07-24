Авторы Cities: Skylines 2 посвятили новый ролик электроэнергии и воде

Cities: Skylines II, сиквел огромной градостроительной и управленческой игры от компании Colossal Order и издателя Paradox Interactive, получил новый обзор игрового процесса, посвященный электричеству и воде. Разработчики рассказали об электростанциях, аварийных аккумуляторных станциях, механизмах очистки воды, канализационных отводах и многом другом.
Cities: Skylines II выходит на рынок 24 октября 2023 года. Она будет доступна на ПК, Xbox и PlayStation.
Cities: Skylines II продолжает впечатлять. Совсем недавно разработчики углубились в тему городских служб, представив новый трейлер и видеоролик о разработчиках. Сегодняшний геймплей, возможно, не столь обширен, но не менее продуман и важен.
Прокладка подземных кабелей удобно привязана к дорогам. Но электричество реализовано как никогда реалистично: трансформаторные станции, линии электропередач с ограничениями по нагрузке, изменения в использовании при изменении температуры и многое другое.
Все новые возможности сопровождаются серьезными ограничениями, что заставляет игроков скрупулезно управлять своим городом. Игроки смогут опробовать различные виды энергии - от возобновляемой до ядерной.
Добавление соседних городов также позволило разработчикам ввести импорт и экспорт электроэнергии. Эти новые отношения с внешним миром плавно перетекают друг в друга и, кажется, ничуть не нарушают устоявшийся ритм серии.
В то время как многие характеристики водных ресурсов остались прежними, грунтовые воды оказались неожиданно аккуратными. Она кажется более чувствительной, поскольку может пересохнуть, а также оказаться загрязненной.
Население в целом ощущается более вовлеченным и более деликатным в Cities: Skylines II. Утилизация отходов и профилактика заболеваний играют большую роль. Но поклонники жанра будут в восторге от всех новых свобод и трудностей, которые придают этому продолжению глубокое погружение.
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