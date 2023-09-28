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Cities: Skylines 2 24.10.2023
8.4 115 оценок

Консольный релиз Cities: Skylines 2 перенесен на весну 2024 года

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monk70
Новости

Симулятор городского строительства Cities: Skylines 2 не выйдет на консолях PS5 и Xbox Series X|S 24 октября, как планировалось. Colossal Order и Paradox Interactive сообщили, что для консольной версии потребуется больше времени. Новое окно релиза назначено на весну 2024 года.

Разработчик объяснил:

«Мы поняли, что нам нужно больше времени для достижения тех целей по качеству, которые мы поставили перед консолями. Мы хотим предоставить нашим игрокам наилучшие впечатления и обновляем окно выпуска Xbox и PS5 до весны 2024 года».

Версия для ПК выйдет как и запланировано 24 октября.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Anton Vasiljev

сначала испугался, а потом выдохнул.

4
warp 37

Ну логично. На консолях надо оптимизация, а на ПК можно даже неработающую игру выпустить.

1
Kostya Bashmakov

может сделают чудо и 16 гиг оперативки будет достаточно

0
Папел

Чегооо? Там с оптимизацией хуже чем с первой частью.

0