Консольный релиз Cities: Skylines 2 перенесен на весну 2024 года

Симулятор городского строительства Cities: Skylines 2 не выйдет на консолях PS5 и Xbox Series X|S 24 октября, как планировалось. Colossal Order и Paradox Interactive сообщили, что для консольной версии потребуется больше времени. Новое окно релиза назначено на весну 2024 года.
Разработчик объяснил:
«Мы поняли, что нам нужно больше времени для достижения тех целей по качеству, которые мы поставили перед консолями. Мы хотим предоставить нашим игрокам наилучшие впечатления и обновляем окно выпуска Xbox и PS5 до весны 2024 года».
Версия для ПК выйдет как и запланировано 24 октября.
сначала испугался, а потом выдохнул.
Ну логично. На консолях надо оптимизация, а на ПК можно даже неработающую игру выпустить.
может сделают чудо и 16 гиг оперативки будет достаточно
Чегооо? Там с оптимизацией хуже чем с первой частью.