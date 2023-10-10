Новый геймплейный ролик Cities: Skylines 2 демонстрирует первые шаги в игре

Окончание летней серии роликов от студии Colossal Order отнюдь не означает, что разработчики позволили нам забыть о второй Cities: Skylines. Напротив, разработчик приложил усилия, чтобы не дать фанатам забыть о грядущем релизе двойки. В рамках подготовки к дебюту Paradox Interactive опубликовала геймплей, который является первой частью своеобразного путеводителя по Cities: Skylines II.
Она будет состоять из трех видеороликов, подготовленных в сотрудничестве с ютубером по имени Timeister. В сегодняшнем ролике Timeister рассказывает о первых шагах в строительстве успешного города.
Если вы следили за летними дневниками разработчика и провели много часов за игрой в первую Cities: Skylines, то вам должна быть знакома большая часть информации, представленной в ролике. Однако совсем другое дело - применить эти знания на практике и избежать ошибок, которые могут возникнуть по забывчивости (или привычке). Лучше помнить, что, например, в "двойке" загрязнение воздуха тоже может переноситься ветром, когда мы строим промышленную базу виртуального города.
Следующий материал будет посвящен дальнейшему развитию города, в том числе и финансовым вопросам. Они не будут столь важны в начале игры, когда игроки могут рассчитывать на государственную поддержку (в том числе и на пособие по безработице), но с изучением экономики в Cities: Skylines 2 лучше не затягивать.
Cities: Skylines 2 выйдет 24 октября на ПК. Игра также выйдет на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S, но версия для этих платформ дебютирует не раньше весны 2024 года.