Новый ролик Cities: Skylines 2 посвящен прогрессу

Сегодня Colossal Order выпустила еще один трейлер, демонстрирующий грядущий и долгожданный градостроительный симулятор Cities: Skylines 2, в котором основное внимание уделяется прогрессу. Трейлер демонстрирует, как вы можете помочь своему городу превратиться из города в мегаполис.
В игре есть 20 этапов, которые вы можете разблокировать по мере продвижения вашего города. Каждая веха награждает вас разрешениями на расширение для покупки новых плиток, очками развития для разблокировки городских служб и их расширения, а также деньгами.
Конечно, разблокировка сервисов не означает, что вы их создаете. Вам нужно потратить деньги, чтобы на самом деле построить их. Вехи открываются с помощью очков расширения, которые присуждаются пассивно по мере увеличения населения и счастья и активно по мере создания инфраструктуры.
Cities: Skylines 2 выходит 24 октября 2023 года для ПК, Xbox Series X|S и PS5. Она также будет выпущена на Xbox Game Pass в первый день.