Новый ролик Cities: Skylines 2 проливает свет на экономику и производство

Вышел новый видеоролик Cities: Skylines 2, демонстрирующий экономику и производственные системы игры.
Новый видеоролик является частью серии дневников разработчика Feature Highlights, в которую также вошли подробные обзоры климатических систем, работы транспорта и управления энергосистемами города.
Однако этот ролик посвящен, по словам разработчика Colossal Order и издателя Paradox, "всему, что связано с деньгами и инвестициями".
Поскольку в Cities: Skylines 2 все системы были разработаны с нуля, это касается и экономики, которая в грядущем градостроителе смоделирована на основе реальных условий. По мере прохождения игры вы будете получать деньги от налогообложения, туризма и других источников дохода. По мере роста благосостояния горожан можно взимать налоги с частных доходов. Наращивая доходы, вы можете инвестировать их в инфраструктуру города, включая общественные службы, школы и многое другое.
Экономика бизнеса также достаточно сложна: предприятия нанимают и увольняют сотрудников, чтобы соответствовать спросу, а также экспортируют товары при их избытке или импортируют при дефиците.
Это можно контролировать путем повышения или понижения налогов, что, в свою очередь, приведет к увеличению или уменьшению объемов производства в соответствующих отраслях.
Налогообложение также может помочь привлечь в ваш город предприятия, производящие выгодные товары: вы можете снизить налоги в определенных районах, что побудит предприятия, работающие в этих районах, открыться в вашем городе.
Colossal Order утверждает, что при желании можно управлять производственными цепочками (хотя разработчик подчеркивает, что это не обязательно). Если вы "любите головоломки", то, по словам студии, "практически нет предела" тому, насколько глубоко вы сможете погрузиться в эти системы.
Cities: Skylines 2 поступит в продажу 24 октября для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.