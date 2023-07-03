Новый трейлер Cities: Skylines 2 демонстрирует геймплей общественного и грузового транспорта ©

Cities: Skylines 2, амбициозное продолжение хитового симулятора градостроительства от вернувшегося разработчика Colossal Order, выпустило очередное обновление Feature Highlight, посвященное общественному и грузовому транспорту. В нем представлены автобусы, такси, грузовые гавани и многое другое.

Cities: Skylines II выйдет на рынок 24 октября 2023 года. Она будет доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Перевозка людей и грузов выглядит как никогда продуманной и захватывающей, с множеством вариантов, каждый из которых имеет свои уникальные преимущества и недостатки.

Приятно видеть, насколько гибкой является каждая из новых механик, которые будут очень доступны для новичков в серии. Например, поезда могут перевозить как людей, так и грузы, а метро может использовать надземные пути. Это может помочь игрокам выйти из затруднительного положения, вписав их в существующий дизайн, но при этом придаст вашему городу совершенно новую индивидуальность.

Все виды общественного транспорта требуют уникального управления и могут быть свободно вплетены в существующие или растущие города. Кроме того, кажется, что управление населением будет равномерно прогрессировать вместе с потребностями в новых видах транспорта.

Поезда, корабли и самолеты были в центре внимания для грузов. Несомненно, игроков порадует возможность торговли с другими городами - недостающий элемент, который, несомненно, добавит больше реализма. И хотя графика не впечатляет по сравнению с предыдущими Feature Highlights, описание предупреждает, что внутриигровые кадры не окончательные.

В конечном счете, приятно видеть, насколько многоцелевым станет транспорт в Cities: Skylines II, благодаря некоторым новым механикам, в частности, добавлению внешнего мира, с которым можно взаимодействовать. Любой из видов транспорта вполне может стать темой для собственной симуляторной игры.