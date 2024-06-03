Metal Slug Tactics выйдет осенью нынешнего года

Компании Dotemu и Leikir Studio объявили в этот понедельник, что Metal Slug Tactics выйдет на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5 и 4, Xbox Series X/S и Xbox One «этой осенью». Хотя точная дата не названа, ожидается, что игра выйдет в середине сентября — примерно через два месяца после периода демо-тестирования, которое будет доступно с 10 по 17 июня на Steam Next Fest.

Информация была опубликована вместе с новым трейлером игрового процесса, в котором персонажи Марко, Эри, Фио и Тарма демонстрируются в «сложных и динамичных кампаниях». Эта игра от разработчиков Rogue Lords и Synergy представляет собой еще одну игру из франшизы «беги и стреляй», созданной в 1996 году для игровых автоматов.