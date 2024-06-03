Ремейк Riven, сиквела Myst, появится в конце июня

Разработчик Cyan Worlds подтвердил дату выхода Riven, ремейка сиквела Myst 1997 года – 25 июня. Игра выйдет на ПК с Windows, а также на Mac в Steam и GOG, а также на Meta Quest 2 и Meta Quest 3.

Отправьтесь в захватывающее приключение, которое глубже погружает в загадочную вселенную, на которую первая игра Cyan Myst только намекала. Riven плавно вплетает свои головоломки в разрастающийся и разрушающийся мир, погружая игроков в конфликт между злодейским правителем мира и теми, кто восстал против него.

В этом полностью переработанном и расширенном ремейке бестселлера 1997 года игроки смогут исследовать эту пышную, таинственную эпоху с полной свободой передвижения и миром, оживленным с помощью обновленных визуальных эффектов, игрового процесса и свободы передвижения. Хотя Riven на протяжении десятилетий была эталоном видеоигр, это современное обновление позволило Cyan Worlds добавить глубины и масштаба как сюжету, так и миру.

Ключевая команда креативщиков, которая сделала Riven 1997 года такой знаковой игрой, внесла свой вклад в то, чтобы представить игру современной аудитории. Головоломки были обновлены, будут представлены новые персонажи, и новые испытания ждут своего открытия. Независимо от того, являетесь ли вы поклонником оригинала или новичком в Riven, расширенные сюжетные линии и захватывающие визуальные эффекты отправят игроков в волнующее путешествие, не похожее ни на одно другое.