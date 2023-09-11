Новый трейлер Cities: Skylines 2 рассказывает о полнофункциональном фоторежиме и кинематографической камере

Сегодня Colossal Order и Paradox Entertainment выпустили очередной трейлер грядущего градостроительного симулятора Cities: Skylines 2. На этот раз в видео основное внимание уделяется кинематографической камере и режиму фото.
Режим фото чрезвычайно сложен и полон опций, и тем, кто любит виртуальную (или реальную) фотографию, вероятно, понравятся все элементы, которые они смогут настроить. Кроме того, вы также можете изменить погоду и время суток, чтобы получить по-настоящему персонализированный снимок.
Кинематографическая камера позволяет вам создавать временную шкалу ракурсов и положений камеры поверх других опций для создания собственных кинематографических кадров. Как и в режиме фото, здесь есть множество расширенных опций для настройки, и создатели контента, скорее всего, смогут создавать элегантные видеоролики, не слишком полагаясь на внешнее программное обеспечение.
Cities: Skylines 2 выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PS5 24 октября 2023 года. После выпуска в нее также смогут играть подписчики Xbox Game Pass.
Игра скучная, но любителям жанра зайдет
В фотомоде нереально лагает. Фпс в метрополисе падает с 70-80 до 20-30. Ну класека жанра, спасебо.