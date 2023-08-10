Новый видеоролик Cities: Skylines 2 рассказывает о погоде, проблемах в час пик и многом другом

Сегодня компания Colossal Order опубликовала новый видеоролик, демонстрирующий грядущий и долгожданный градостроительный проект Cities: Skylines 2.
Как обычно, это подробное продолжение видео, выпущенного ранее на этой неделе, о климате, временах года и многом другом, с большим количеством комментариев разработчиков.
Мы видим, как на каждой карте в зависимости от местоположения (широты и долготы) формируется свой климат. Это меняет продолжительность дня и погодные условия.
Времена года зависят от климата, и, как и в реальном мире, в одних локациях сезоны выражены очень четко, а в других - более тонко. В базовой игре мы найдем умеренный, континентальный и полярный климат.
В зависимости от погоды жители меняют свое поведение, например, во время дождя они предпочитают находиться в помещении, а в солнечную погоду выходят на улицу. Потребление энергии также зависит от температуры, поскольку требуется кондиционирование и отопление.
Мы также слышим о графиках работы граждан, которые могут создавать проблемы в часы пик. Говоря о катастрофах (да, игроки Cities: Skylines знают, что пробки могут быть катастрофой), мы также больше слышим о природных. К ним относятся лесные пожары, град и торнадо.
Видеоролик можно посмотреть ниже.
Cities: Skylines 2 выходит 24 октября 2023 года для ПК, Xbox Series X|S и PS5. Кроме того, в первый же день она появится в Xbox Game Pass.Cities: Skylines 2 выходит 24 октября 2023 года для ПК, Xbox Series X|S и PS5. Кроме того, в первый же день игра будет доступна для Xbox Game Pass.
Скриншот как из игры про зомби апокалипсис