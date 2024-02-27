По словам разработчиков Cities Skylines 2, "самым большим сожалением" является отсутствие поддержки модов

По словам генерального директора Colossal Order Мариины Халликайнен, «самым большим сожалением» разработчика Cities: Skylines 2 является продолжающееся отсутствие в игре поддержки моддинга.
Продолжение градостроительного проекта, выпущенное в октябре прошлого года на ПК, сразу же подверглось критике со стороны игроков за проблемы с производительностью и отсутствие официальной поддержки модов. Халликайнен призналась, что Colossal «скорее бы оказалась в другом положении, чем в данный момент, но мы не можем изменить прошлое».
«Самое большое сожаление, которое мы испытываем, это то, что для игры пока недоступна поддержка модификаций», — сказала Халликайнен. «Мы работали над ней с самого начала проекта, и целью было, чтобы она была полностью готова к выпуску. Поддержка моддинга кода, карты и редактирование ресурсов планировалось сделать полностью пригодными для использования, а модами можно было бы делиться в одном месте».
По словам Халликайнен, после запуска проблемы с производительностью игры стали главным приоритетом, и у студии «не хватило времени, поскольку фокус пришлось сместить с поддержки модификаций на все усилия, чтобы исправить производительность». Работа над поддержкой модов продолжается, но пока неизвестно, когда сообщество сможет ее увидеть.
«Это не идеальная ситуация, но мы полны решимости продолжать работать над этой частью игры, потому что она так много значит для вас и для нас», — сказала Халликайнен.
Лучше бы они оптимизировали игру.