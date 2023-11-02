Разработчики Cities: Skylines 2 хотят ускорить выпуск патчей для игры

Сиквел популярного градостроителя от студии Colossal Order стартовал не лучшим образом. По мнению многих поклонников, игра была выпущена слишком быстро, поскольку ее оптимизация оставляла желать лучшего. Однако разработчикам небезразличны тысячи негативных отзывов и сообщений игроков о техническом состоянии Cities: Skylines II, поэтому они хотят как можно скорее исправить эту ситуацию.
Генеральный директор студии Colossal Order Марина Халликайнен опубликовала сообщение с информацией об улучшении технического состояния игры. Сообщение подводит итог первому патчу, вышедшему для Cities: Skylines II на прошлой неделе в Steam - теперь он также доступен игрокам, владеющим игрой в Microsoft Store и PC Game Pass.
Оно включает в себя изменение уровня детализации, благодаря которому игра теперь рендерит менее детализированные объекты, когда камера находится на большом расстоянии от них. В сообщении подчеркивается, что разработчики продолжат улучшать этот аспект, а также связанные с ним прохожие и их зубы. Проблема бессмысленного рендеринга полных моделей персонажей вне зависимости от расстояния до камеры была отмечена поклонниками продукции некоторое время назад.
Патч также устранил другие проблемы, влияющие на оптимизацию (в том числе связанные с туманом), и несколько ошибок, приводящих к вылетам игры.
В ближайшее время будет выпущен еще один патч, призванный улучшить производительность Cities: Skylines II. Помимо этого, у них есть планы на будущее:
- исправить ошибку с отображением в интерфейсе информации о приеме в колледж;
- устранить проблему, связанную с отказом жителей от своих собак;
- введение исправлений для мусора и торговли.
Как отмечает генеральный директор компании Colossal Order:
Мы должны будем посмотреть, как можно ускорить процесс установки патчей, чтобы игрокам не приходилось ждать этих важных исправлений дольше, чем необходимо. [...] Улучшение производительности и устранение ошибок - это самые важные вещи на данный момент.
Разработчики, судя по всему, очень серьезно относятся к патчам для Cities: Skylines II, с помощью которых они, вероятно, хотят удовлетворить запросы тех, кто уже приобрел игру, а также привлечь новых игроков. О том, когда именно выйдет очередное обновление, пока ничего не сообщается.
Нужен редактор как в первой части. Приходится каждый раз каждую развязку самому собирать вручную, вместо того, чтобы один раз сделать её в редакторе и сохранить. Отсутствие модов проистекает из этой же проблемы. Без редактора и поддержки модов вообще не стоило выпускать игру.
а оптимизацию они не собираются ускорить?
"Хотят ускорить выпуск патчей" Так в чем проблема ускоряйте.
Хотеть не значит делать😄
Они наверно уже свалили в отпуск до января
Баг или фича, но у меня желающих поступить в колледж запределньное количество, когда реальные цифры показывают достаточное количество мест. Кому верить?
Про собак вообще не слышал.
С мусором проблема: собирают норм, а при очистке это делает одна машина, да и та на пол кузова.
"Разработчики хотят" да вот только бог хотения не дает)
ну я выставил настройки на 3080 у меня 130+ на пустой карте и при 10к уже 88-90 держится и не опускается, хотя у них заявлено 3080 в реках поэтому хочу играть на высоких.