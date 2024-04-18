Разработчики Cities: Skylines 2 извинились за DLC Beach Properties - он станет бесплатным, покупателям вернут деньги

Когда шесть месяцев назад вышла Cities: Skylines 2, долгожданный градостроительный проект был встречен огромной критикой из-за серьезных проблем с производительностью и ошибок моделирования. С тех пор разработчик Colossal Order медленно выпускает обновления, исправляющие ошибки, чтобы решить некоторые наиболее серьезные проблемы, а также в прошлом месяце выпустил первый пакет платного контента для игры, DLC Beach Properties, получив крайне негативные отзывы пользователей.
Теперь в своем заявлении заместитель генерального директора Paradox Interactive Маттиас Лилья и генеральный директор Colossal Order Мариина Халликайнен объявили о «немедленных и значимых изменениях» в том, как будет развиваться разработка игры.
Это начнется с полного возмещения средств всем, кто приобрел пакет DLC Beach Properties. Разработчик говорит, что DLC был выпущен в спешке и его не следовало выпускать в его нынешнем виде. Вместо этого его контент становится доступным всем игрокам как часть обновления игры.
Если вы приобрели Beach Properties отдельно или через пакет Steam (пакет Expansion Pass или Beach Properties Bundle), вам автоматически будет возвращена сумма, эквивалентная стоимости Beach Properties, непосредственно на ваш кошелек Steam.
Помимо возмещения средств, Colossal Order заявляет, что теперь будет полностью сосредоточена на улучшении базовой игры и недавно выпущенных инструментах для моддинга. Работа над платным контентом будет осуществляться только после того, как игра достигнет стабильного состояния посредством бесплатных обновлений. Студия добавляет, что это означает, что выход пакета Bridges and Ports Expansion переносится на 2025 год.
Более того, Paradox и Colossal Order заявляют, что они будут работать с командой представителей игроков из сообщества, чтобы услышать опасения и поделиться планами на будущее развитие игры, чтобы убедиться, что «мы не повторяем тех же ошибок, которые мы совершали в прошлом».
Была также затронута разработка версий Cities: Skylines 2 для Xbox Series X|S и PlayStation 5. В Paradox говорят, что отдельная команда все еще продолжает работу над оптимизацией этого выпуска, но в настоящее время они не находятся в достаточно хорошем состоянии, чтобы указать точные сроки выпуска. Однако, если некоторые предстоящие тестовые сборки покажут улучшение, игроки на консолях, возможно, смогут опробовать их начиная с октября 2024 года.
Не пойму, че многие игроделы обсираются последнии года, вроде технологии и возможности выпросли, вычислительная мощьность железяк и графика движков стала лучше, а игры через задний проход получаются, чёт игроделы мутят чушь какую то
Тут всё просто. Экономят на разработке по максимуму и продают по максимуму, прибыль - единственное, что их интересует.
Раньше игры делали фанаты игр, а сейчас фанаты легких денег.
Толкнули игрокам кривой неоптимизированный продукт в который без слез не сыграешь. И спустя шесть месяцев такие (ммм это была ошибка). Кажется до них че то доходит