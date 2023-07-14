Разработчики Cities: Skylines 2 подробно рассказывают о зонировании в новом видео

Сегодня Colossal Order и Paradox Entertainment выпустили новое видео о грядущем градостроительном симуляторе Cities: Skylines 2, уделив особое внимание зонированию. Это более глубокое погружение с большим количеством комментариев разработчиков по темам, продемонстрированным в другом видео ранее на этой неделе.
Мы рассмотрим инструменты зонирования, которые позволяют рисовать либо целый блок, либо квадрат. Вы также можете сделать детализацию настолько, насколько хотите, раскрашивая зоны ячейка за ячейкой. К счастью, возможность удаления зоны больше не находится в отдельном инструменте, а просто привязана к щелчку правой кнопкой мыши.
В видео также представлен более глубокий взгляд на североамериканский и европейский стили, которые не ограничиваются зданиями. К ним также относятся служебные автомобили, дорожная разметка и придорожные опоры.
Плотность теперь включает «средний» вариант сверху, а также высокий и низкий. Это включает в себя смешанное жилье с магазинами внизу и жилье с низкой арендной платой для студентов, молодых людей и одиноких людей. Смешанное жилье также входит в состав малоэтажных коммерческих зон.
Промышленное зонирование включает производственные предприятия и склады. Интересно, что расчет потребности в зонировании (который был очень ошибочным в оригинальной игре) был улучшен.
Компании, работающие над схожими товарами, получат бонус за специализацию, если будут размещены в непосредственной близости друг от друга, что повысит эффективность и прибыль. Еще одна система, подвергшаяся капитальному изменению, — это система стоимости земли.
Cities: Skylines 2 выходит 24 октября 2023 года для ПК, Xbox Series X|S и PS5. Она также появится в Xbox Game Pass в первый же день.
Кто играл в первую часть? каков порог вхождения? толерантна игра к новичкам?
Вполне. Особенно если играл в услоные СимСити.
Но если все же возникнут трудности, всегда есть творческий режим, где можно все попробовать. Ну а в итоге, если затянет, открываешь стимовскую мастерскую, и все... Вместо игры ты собираешь тонну модов 3 часа, а потом смотришь как в твоем районе наконец-то появляется Вкусно но не очень. ))
Абсолютно толерантна. Правила несложные, разработчики хорошо их объясняют на старте. Если что-то запорол где-то - методом проб и ошибок - всегда перестроить можно, чтобы всё было ОК. Проблемы логичные, решения тоже понятные. Только очень большой город может начать унижать, но пока достроишься до него, новичком уже не вряд ли назовёшься.
Единственное, что в первой заставляло начинать с нуля - это цунами.
Более чем. Игру крайне рекомендую!
Если до этого играл хотя бы в стратегии, а не только экшены/шутеры и т.п., то в общих моментах разобраться будет несложно. С нюансами сложней, но разобраться тоже реально- игра не новая и информации по ней достаточно. Когда я начинал играть, то у меня пригорало от проблем, вызванных глюками или "особенностями" игры, которые частично лечатся модами, либо их нужно просто принять. Например, боты выбирают самый быстрый маршрут, но не учитывают наличие/отсутствие пробок. Результат- огромная, постоянно пополняющаяся пробка на одной дороге, при наличии альтернативных и свободных маршрутов. Проблема с пробками начинает создавать проблемы в других сферах (вывоз мусора, катафалки, пожарная, полиция и т.п.), потому что все дружно стоят в заторе))) В общем, при всех недостатках, игра интересная, единственное, что надо внимательно выбирать ДЛС, чтобы потом не заниматься неинтересными вещами.