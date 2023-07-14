Разработчики Cities: Skylines 2 подробно рассказывают о зонировании в новом видео ©

Сегодня Colossal Order и Paradox Entertainment выпустили новое видео о грядущем градостроительном симуляторе Cities: Skylines 2, уделив особое внимание зонированию. Это более глубокое погружение с большим количеством комментариев разработчиков по темам, продемонстрированным в другом видео ранее на этой неделе.

Мы рассмотрим инструменты зонирования, которые позволяют рисовать либо целый блок, либо квадрат. Вы также можете сделать детализацию настолько, насколько хотите, раскрашивая зоны ячейка за ячейкой. К счастью, возможность удаления зоны больше не находится в отдельном инструменте, а просто привязана к щелчку правой кнопкой мыши.

В видео также представлен более глубокий взгляд на североамериканский и европейский стили, которые не ограничиваются зданиями. К ним также относятся служебные автомобили, дорожная разметка и придорожные опоры.

Плотность теперь включает «средний» вариант сверху, а также высокий и низкий. Это включает в себя смешанное жилье с магазинами внизу и жилье с низкой арендной платой для студентов, молодых людей и одиноких людей. Смешанное жилье также входит в состав малоэтажных коммерческих зон.

Промышленное зонирование включает производственные предприятия и склады. Интересно, что расчет потребности в зонировании (который был очень ошибочным в оригинальной игре) был улучшен.

Компании, работающие над схожими товарами, получат бонус за специализацию, если будут размещены в непосредственной близости друг от друга, что повысит эффективность и прибыль. Еще одна система, подвергшаяся капитальному изменению, — это система стоимости земли.

Cities: Skylines 2 выходит 24 октября 2023 года для ПК, Xbox Series X|S и PS5. Она также появится в Xbox Game Pass в первый же день.